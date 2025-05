Wiele polskich gwiazd rezygnuje z życia pośród miejskiego zgiełku i wyprowadza się na wieś. Dołączył do nich Maciej Stuhr, który wcześniej mieszkał na warszawskim Żoliborzu. Aktor znany jest z takich produkcji jak "Poranek kojota", "Listy do M.", "Planeta Singli", "Diagnoza" i "Szadź". Fani cenią go za grę aktorską, ale poza życiem zawodowym interesują się także jego sferą prywatną. W mediach społecznościowych możemy podejrzeć, jak mieszka.

Maciej Stuhr lubi spędzać czas w kuchni

Maciej Stuhr pokazał w sieci, jak wygląda jego kuchnia. Na zdjęciu opublikowanym przez aktora widzimy duże, przeszklone szafki oraz szykowne blaty. Stuhr zdradził fanom, że gotowanie jest jego pasją, która potrafi go zrelaksować.

Stuhr na co dzień mieszka w domu położonym w miejscowości znajdującej się godzinę drogi od Warszawy. Posiadłość położona jest w otoczeniu drzew, dlatego widok z okien zapiera dech w piersiach. - Wszystko się zaczęło od filmu "Testosteron", który powstawał 5-10 km stąd. Wtedy pomyślałem, że odskocznia od dużego miasta nie musi być na Mazurach, jak myśli 90 proc. warszawiaków, tylko można znaleźć ją jednak trochę bliżej - mówił aktor w "Dzień dobry TVN".

Dom Macieja Stuhra i jego żony Katarzyny Błażejewskiej otacza przestronny ogród, w którym uprawiają owoce, warzywa, a także zioła. Znalazło się tam też miejsce na szklarnię i kwiatowe rabaty. To sprawia, że para może w wolnych chwilach relaksować się i korzystać z życia przy pięknych okolicznościach przyrody.

Maciej Stuhr mieszka w domu pełnym rodzinnego ciepła

Salon w domu Macieja Stuhra jest połączony z kuchnią. Urządzono go w stylu industrialnym. Na ścianie widoczna jest czerwona cegła, przed którą stoi duży narożnik i drewniany stolik. W salonie Stuhra nie ma zbyt wielu biletów czy ozdób.

W domu Macieja Stuhra jest też miejsce, w którym aktor wraz z żoną mogą zrelaksować się po ciężkim dniu w pracy. Czynią to przy kominku, przed którym stoi wygodny fotel w kolorze granatu. Katarzyna Błażejewska lubi tam odpocząć, zagłębiając się w lekturze. Niewątpliwie dom aktora jest miejscem pełnym ciepła i rodzinnego spokoju. A wy co sądzicie o domu Macieja Stuhra?