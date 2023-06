Maciej Stuhr jest jednym z najpopularniejszych polskich aktorów. Artysta w przeszłości zagrał m.in. w "Poranku kojota", "Listach do M.", "Planecie Singli", "Diagnozie" czy "Szadzi". Fani cenią go za grę aktorską, ale poza życiem zawodowym interesują się także jego sferą prywatną. 45-latek niedawno pochwalił się tym, jak mieszka.

Maciej Stuhr lubi spędzać czas w kuchni

Maciej Stuhr niedawno pokazał w sieci, jak wygląda jego kuchnia. Na zdjęciu opublikowanym przez aktora widzimy duże, przeszklone szafki oraz szykowne blaty. Stuhr zdradził fanom, że gotowanie jest jego pasją, która potrafi go zrelaksować.

Stuhr na co dzień mieszka z rodziną w piętrowym domu na Żoliborzu. Aktor swego czasu w rozmowie z "Gazetą Żoliborza" wyznał, że nie wyobraża sobie mieszkania w innej dzielnicy Warszawy. "Ciężko mi sobie wyobrazić dzisiaj inną, lepszą dzielnicę do zamieszkania, niż Żoliborz. (...) To jest zupełnie inny kawałek Warszawy. Od kiedy zamieszkałem właśnie na Żoliborzu, po raz pierwszy poznałem smak życia trochę bardziej wspólnego niż tylko obok siebie" - mówił aktor.

Maciej Stuhr o byciu ojczymem. "Jest to jakieś wyzwanie"

Dom Macieja Stuhra i jego żony Katarzyny Błażejewskiej otacza przestronny ogród, w którym pani domu uprawia warzywa i zioła. Znalazło się tam też miejsce na szklarnię i kwiatowe rabaty. To sprawia, że para może w wolnych chwilach relaksować się i korzystać z życia przy pięknych okolicznościach przyrody.

Maciej Stuhr mieszka w domu pełnym rodzinnego ciepła

Salon w domu Macieja Stuhra jest połączony z kuchnią. Urządzono go w stylu industrialnym. Na ścianie widoczna jest czerwona cegła, przed którą stoi duży narożnik i drewniany stolik. W salonie Stuhra nie ma zbyt wielu biletów czy ozdób.

W domu Macieja Stuhra jest też miejsce, w którym aktor wraz z żoną mogą zrelaksować się po ciężkim dniu w pracy. Czynią to przy kominku, przed którym stoi wygodny fotel w kolorze granatu. Katarzyna Błażejewska lubi tam odpocząć, zagłębiając się w lekturze. Niewątpliwie dom aktora jest miejscem pełnym ciepła i rodzinnego spokoju. A wy co sądzicie o domu Macieja Stuhra?