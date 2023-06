W czwartek 22 czerwca poważne zmiany dotknęły słynną śniadaniówkę - "Dzień Dobry TVN". Na ekranie "DDTVN" nie zobaczymy już Małgorzaty Rozenek, Agnieszki Woźniak-Starak, Małgorzaty Ohme, Andrzeja Sołtysika i Anny Kalczyńskiej. Stacja o zmianach poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Małgorzata Rozenek-Majdan skomentowała utratę posady w "DDTVN"

Małgorzata Rozenek-Majdan skomentowała utratę posady w kultowym programie w mediach społecznościowych. Wcześniej uczyniła to m.in. Anna Kalczyńska, która odniosła się do tego w rozmowie z Plotkiem. Małgorzata Rozenek-Majdan przebywa aktualnie na wakacjach w kamperze. Nie przeszkodziło jej to skomentować na InstaStories zaistniałą sytuację w programie.

My sobie pijemy poranną kawkę. (...) Sporo się wczoraj wydarzyło, ale nie myślę tylko o tym, o czym wy myślicie. (...) To był niezwykły rok. Bardzo wam wszystkim za niego dziękujemy. Bardzo dużo się podczas niego nauczyłam i poznałam w tym czasie fantastycznych ludzi. Teraz pora na nowe wyzwania. Szykuję się do nich i jestem bardzo podekscytowana. Przed nami jeszcze wiele cudownych lat. Trzymajcie się ciepło, buziaki - powiedziała Rozenek-Majdan na InstaStories.

Wakacje Małgorzaty Rozenek. Rodzina szykuje się do obchodów Midsommar

Małgorzata Rozenek-Majdan nie żegna się definitywnie z TVN-em

TVN poinformował, że pożegnanie Małgorzaty Rozenek-Majdan z "DDTVN" nie oznacza, że celebrytka całkowicie odejdzie ze stacji. Ona sama również to potwierdziła w piątkowym InstaStories. Jesienią Rozenek-Majdan ma prowadzić nowy program, a szczegóły w tym temacie poznamy w nadchodzących tygodniach.