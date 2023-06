Małgorzata Rozenek nie ukrywała, że posada w śniadaniówce była spełnieniem jej marzeń zawodowych. Uczyniła "Dzień dobry TVN" priorytetem wśród obowiązków służbowych. Praca w formacie sprawiała jej ogromną satysfakcję, ale wiemy już, że nie zobaczymy influencerki w tym programie. Jak będzie zatem wyglądała jej dalsza kariera?

Co Małgorzata Rozenek będzie robiła po odejściu z "DDTVN"? "Jestem bardzo podekscytowana"

Wielu zastanawia się, jakie były okoliczności rozwiązania współpracy między śniadaniówką a Rozenek. "Wsłuchujemy się w głosy widzów. Mimo że współpraca redakcji z Małgosią układała się świetnie, niestety, widzowie nie byli przekonani do sposobu, w jaki prowadziła "Dzień dobry TVN" - mówi informator Pudelka. Zgodnie z ustaleniami portalu była prowadząca śniadaniówki ma dostać nowy program. Ponoć ma dotyczyć tematyki ślubnej.

Przeprowadzono wiele rozmów, na razie Małgosia zniknie na jakiś czas z ekranu, ale już niebawem powróci w wielkim stylu jako ekspertka ślubna. Stacja bardzo pilnie strzeże szczegółów nowego projektu gwiazdy - czytamy na portalu.

Małgorzata Rozenek komentuje zmiany w życiu zawodowym

Influencerka postanowiła odnieść się do newsów na swoim Instagramie. "Kochani, jeszcze kilka słów na tematy służbowe. Otóż to był niezwykły rok, bardzo wam wszystkim za ten rok dziękuję. Bardzo dużo się w trakcie jego trwania nauczyłam, poznałam fantastycznych ludzi, przeżyłam naprawdę emocjonujące momenty - i trudne, ale i te bardzo radosne. Teraz pora na nowe wyzwania, szykuję się do nich, jestem bardzo podekscytowana i wprost nie mogę się doczekać wejścia na plan. Ale to po wakacjach, teraz pora kontynuować naszą kamperową wyprawę" - wyznała.