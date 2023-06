Cher jakiś czas temu dumnie dołączyła do grona gwiazd, które nie boją pokazać się bez makijażu. Artystka w zupełnie naturalnej wersji wygląda doskonale i trzeba przyznać, że z pewnością wie, czym jest świadoma pielęgnacja. Świadczy o tym doskonałą kondycja jej cery. Nie ma tam miejsca na przebarwienia, czy inne problemy skórne.

Cher nie ma problemu z naturalnością. Piosenkarka chętnie pokazuje się całkiem saute

Nieczęsto zdarza się, żeby światowej sławy artystki wychodziły z domu całkowicie bez makijażu. Zazwyczaj jest on rodzajem wypracowanego stylu i swoistym znakiem rozpoznawczym. Cher przez większość kariery stawiała na z góry określony wizerunek i lubiła mocny makijaż. Od jakiegoś czasu chętnie pokazuje się ona jednak zupełnie saute. Trzeba przyznać, że artystka może pochwalić się nieskazitelną cerą i młodzieńczym wyglądem. Piosenkarka udowadnia, czym jest prawdziwa elegancja.

Cher akceptuje siebie. Nie ma problemu z wyjściem z domu bez makijażu

Gwiazda, która zbliża się do osiemdziesiątki wciąż zachwyca formą i rozpierającą ją energią. Artystka miała zaledwie dwadzieścia lat, gdy zyskała ogromną popularność. Mimo młodego wieku od początku wiedziała, jaką drogą chce podążać. Wyznaczyła sobie z góry określony kierunek. Jej znakiem rozpoznawczym stały się długie włosy. Fryzura, którą Cher nosiła przed laty doskonale wyglądałaby także dziś. Wokalistka nie ukrywa, że ma na swoim koncie liczne operacje plastyczne. W pewien sposób pozwoliły one zatrzymać czas i poczuć się bardziej komfortowo we własnej skórze. Patrząc na Cher trudno uwierzyć, że ma ona 77 lat.