Kasia Tusk zgromadziła ogromną społeczność na Instagramie. Śledzi ją ponad 420 tys. użytkowników. Na jej profilu znajdziemy mnóstwo estetycznych zdjęć - fotografie z pracy, rodzinne ujęcia, a także wiele kadrów związanych z modą, czyli pasją córki Tuska. Najnowsze zdjęcie influencerka postanowiła poświęcić swemu ojcu. Z racji święta wszystkich tatusiów złożyła Donaldowi Tuskowi wylewne życzenia. Co dokładnie w nich zawarła?

REKLAMA

Zobacz wideo Ciężarna Kasia Tusk z rodziną w Toskanii

Kasia Tusk wzruszyła ojca życzeniami. "Fajny tata"

Fanka zarzuciła Tusk, że na jej bloga "wdarła się polityka"

"W dniu taty życzyłabym ci, aby ten czas był łatwiejszy. Abyś chociaż od czasu do czasu mógł zrobić coś dla siebie, a nie dla innych. Abyś ty nie musiał się martwić o nas i żebyśmy my nie musieli się martwić o ciebie. I nawet, jeśli czasem trudno zaakceptować wszystkie konsekwencje, to jestem dziś najdumniejszą córką na świecie" - oznajmiła w poście Kasia Tusk. Najnowsze czarno-białe zdjęcie przedstawia ją i jej ojca na tle wody. Widać, że są w dobrych nastrojach. Na reakcję Donalda Tuska nie trzeba było długo czekać.

Coś mi z oczu poleciało… - oznajmił polityk.

Fani Kasi Tusk nie kryją zachwytu nad życzeniami dla jej ojca

Pod postem nie brakuje pozytywnych komentarzy. "Pozwolę sobie podziękować że dzieli się pani z nami takim super tatą. I życzę, żeby się spełniły pani życzenia", "Fajny tata", "Wspaniała relacja! Takie wsparcie córki pozwala góry przenosić! Dużo siły dla całej rodziny w tym nieżyczliwym czasie" - czytamy pod najnowszym postem Kasi Tusk. To nie pierwszy raz, kiedy influencerka podkreśliła dumę z ojca.