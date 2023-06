Artur Żmijewski to aktor, któremu ogromną popularność przyniosły role w serialach "Na dobre i na złe" i "Ojciec Mateusz". Prywatnie od 1992 roku jest mężem Pauliny Petrykat, z którą ma trójkę dzieci: Ewę, Karola i Wiktora. Teraz okazuje się, że córka aktorka też ma artystyczne zamiłowania. Razem ze swoją ukochaną nagrała piosenkę. W rozmowie z Plotkiem opowiedziała o uczuciu, które łączy ją z Shandy.

Ewa Żmijewska od ośmiu lat jest w związku z ukochaną. Razem tworzą muzykę

Ewa Żmijewska urodziła się w 1993 roku. Jest gitarzystką i razem ze swoją partnerką Shandy komponuje i tworzy muzykę instrumentalną. Dziewczyny poznały się przed laty na studiach. Początkowo nawiązała się między nimi przyjaźń. Uczucie jednak przerodziło się w namiętność. Okazuje się, że udało im się stworzyć wieloletni związek.

Los chciał, że znalazłyśmy się w tym samym miejscu, w tym samym czasie, czyli w Los Angeles College Of Music na jednym roku studiów w tej samej grupie wokalistek (...). To była od początku wspaniała szczera przyjaźń, również między nami. Po paru miesiącach założyłyśmy duet muzyczny, okazało się że nasze głosy brzmią jak jeden, od tamtej pory śpiewamy razem. Po roku znajomości zrozumiałyśmy, że nie możemy bez siebie żyć, powoli pozwoliłyśmy sobie na romantyczne uczucie i tak już jesteśmy razem od niespełna ośmiu lat - powiedziały Shandy i Eva w rozmowie z Plotkiem.

Shandy & Eva Fot. mat.promocyjne

Shandy i Eva o nietolerancji w Polsce: Mamy nadzieję, że polskie prawo zmieni się w niedalekiej przyszłości

Efektem wspólnej pracy Shandy & Evy jest piosenka "Lubię", którą obecnie promują. Zapytaliśmy także dziewczyn, czy mieszkając w Polsce spotkały się z jakimiś przejawami dyskryminacji. Przyznały, że takie sytuacje do tej pory ich nie spotkały. Bywa jednak, że muszą zmagać się z hejtem w sieci. Starają się jednak skupiać na tym, co pozytywne.

W każdym innym kraju na świecie znajdą się ludzie nietolerancyjni, to nie jest tylko problem Polski. Jednak mamy wielką nadzieję, że polskie prawo chociaż trochę się zmieni na naszą korzyść w niedalekiej przyszłości (...). Na szczęście nie znalazłyśmy się bezpośrednio w żadnej nieprzyjemnej sytuacji. Jednak zdarzają się hejterskie komentarze online, ale staramy się skupiać na tych przyjaznych, których na szczęście jest zdecydowanie więcej - powiedziały Shandy i Eva w rozmowie z Plotkiem.

Ewa Żmijewska nie odniosła się do tego, jak kwestię jej związku i wspólnej twórczości z partnerką ocenia jej ojciec. Artur Żmijewski jak dotąd nie wypowiadał się na ten temat. Z informacji, które pozyskaliśmy wynika, że były próby zaproszenia ich razem do "Dzień dobry TVN", ale ostatecznie do tego nie doszło.

Artur Żmijewski z żoną Fot. KAPiF