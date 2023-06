Roszady w "Dzień dobry TVN" zaskoczyły wszystkich. Wzbudziły ogromne zainteresowanie nie tylko wśród pracowników, ale także pośród wszystkich fanów popularnej śniadaniówki. Z porannego pasma zniknie wiele znanych i lubianych twarzy. Niewątpliwie odbije się to na odbiorze programu. Specjalnie dla nas głos w sprawie zabrała Marta Rodzik, która jest ekspertką do spraw PR. Powiedziała, jak jej zdaniem wpłynie to na dalszy rozwój stacji.

Czy zmiany w "Dzień dobry TVN" będą dobrymi zmianami? Przyjrzała się temu ekspertka do spraw PR

"Dzień dobry TVN" jest formatem, który od lat wita telewidzów o poranku. Produkcja cieszy się ogromną popularnością, a dowodem na to jest liczba wyświetleń każdego dnia. Zmiany, które nadeszły nagle i niespodziewanie wywołały ogromne emocje wśród fanów śniadaniówki. Chodzi o zakończenie współpracy z częścią prowadzących. Sytuację tą skomentowała ekspertka do spraw PR.

Zwolnienia w stacji telewizyjnej TVN w programie Dzień Dobry TVN wpłyną na oglądalność i wizerunek stacji. Samych odbiorców zaskoczyła ta informacja. Ludzie przyzwyczaili się do niektórych prowadzących i oglądali program właśnie ze względu na wybranych prezenterów. W okresie wakacji oglądalność telewizyjna zawsze jest mniejsza, ponieważ są wakacje. Czy jesienią stacja zyska na wprowadzonych zmianach - czas pokaże, a widzowie ocenią czy ta zmiana będzie na lepsze - stwierdziła Marta Rodzik.

"Dzień dobry TVN" nie będzie już takie, jak dawniej. Z programu znika spora liczba prowadzących

Wiadomo już, że w "Dzień dobry TVN" nie zobaczymy aż pięciu dotychczasowych prowadzących. Będą to: Anna Kalczyńska, Andrzej Sołtysik, Małgorzata Ohme, Małgorzata Rozenek i Agnieszka Woźniak-Starak. Nie do końca znane są jeszcze informacje, kto ich oficjalnie zastąpi. Skompletowanie nowego składu z pewnością nie będzie proste. Proces ten wymaga doskonałego wyczucia rynku i znajomości aktualnych trendów.