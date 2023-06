Wiele wskazuje na to, że amerykańska marynarka wojenna wykryła dźwięki implozji chwilę po tym, jak okręt podwodny Titan stracił w niedzielę łączność z powierzchnią. Oznaczałoby to, że to właśnie wtedy mogło dojść do śmierci członków załogi.

