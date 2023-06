Łukasz Skorupski od 2013 roku związany jest ze słoneczną Italią. Bramkarz gra dla włoskich klubów, aktualnie jest członkiem drużyny Bologna FC. To właśnie we Włoszech poznał swoją ukochaną, Matilde Rossi. Piłkarz jest związany z byłą modelką od 2015 roku. Para wychowuje wspólnie syna Leonardo. Jak wyglądały początki ich znajomości?

Skorupski poznał żonę we Włoszech. "Pomyślałem, że ładna dziewczyna, to się spotkam"

Skorupski poznał Matilde dzięki znajomym. Atrakcyjna brunetka niemal od razu zwróciła jego uwagę. Później okazało się, że odwzajemnia jego uczucia. O pierwszych randkach z ukochaną bramkarz opowiedział w rozmowie z portalem weszlo.com: "Miałem kilka dni wolnego, pojechałem do Rzymu odwiedzić znajomych, było trochę osób, między innymi Matilde. Spisaliśmy się potem na Facebooku czy Instagramie, umówiliśmy na kawę. Ja to wtedy nawet nie szukałem dziewczyny, nie chciałem. Ale pomyślałem, że ładna dziewczyna, to się spotkam. Po czasie przyznała mi, że już na pierwszym spotkaniu się jej spodobałem, ciągnęło ją do mnie".

Łukasz Skorupski postawił ukochanej ultimatum. "Nie życzę sobie, aby moja dziewczyna pokazywała się w bieliźnie"

Skorupski i Matilde szybko zrozumieli, że są dla siebie stworzeni. W 2017 roku pobrali się na Sardynii, skąd pochodzi Rossi. Wesele zorganizowali również w Polsce. Przedtem musieli jednak podjąć poważną decyzję. Za namową ukochanego, Matilde zrezygnowała z modelingu. "Powiedziałem jej, że nie życzę sobie, aby moja dziewczyna pokazywała się w bieliźnie czy stroju kąpielowym. Ona to zrozumiała, powiedziała, że skoro traktuję ją poważnie i mi na niej zależy, to jest w stanie z tego zrezygnować. Bardzo mi tym zaimponowała" - mówił Skorupski we wspomnianym wcześniej wywiadzie. Reprezentant Polski zaznacza także, że związek z Rossi całkowicie odmienił jego życie: "Poznałem ją, założyłem rodzinę. Ogarnęła mnie". 22 czerwca para świętowała szóstą rocznicę ślubu. Z tej okazji życzymy im jeszcze więcej miłości!