Wyprawa łodzią podwodną Titan do wraku zatopionego w 1912 roku Titanica skończyła się tragicznie dla piątki śmiałków. Żaden pasażer nie przeżył podróży. Wśród nich był także pakistański miliarder Shahzada Dawood z synem Sulemanem. W rozmowie z mediami ciocia Sulemana, Azmeh Dawood, wyznała, że jej bratanek bał się rejsu i zdecydował się na to tylko po to, żeby zadowolić ojca.

Syn Shahzada Dawooda był przerażony wyprawą Titanem. Zrobił to dla ojca

Zanim ogłoszono śmierć uczestników wyprawy Titanem, ciotka Sulemana Dawooda w rozmowie z NBC News stwierdziła, że obawia się najgorszego. Wyznała, że syn pakistańskiego miliardera nie był gotowy na podróż do wraku Titanica i był "przerażony" tą wizją. Zdecydował się na to tylko po to, żeby zadowolić swojego ojca, Shahzadę Dawooda.

Czuję się, jakbym brała udział w naprawdę kiepskim filmie z odliczaniem, ale nie wiesz, do czego odliczasz. Osobiście trudno mi jest oddychać, gdy o nich myślę. Nigdy nie sądziłam, że będę miała problem z oddychaniem. To nie przypomina żadnego doświadczenia, jakie kiedykolwiek miałam - powiedziała Azmeh Dawood w rozmowie z NBC News.

Suleman Dawood Fot. AP

OceanGate żegna uczestników wyprawy Titana. Mówią o "prawdziwych odkrywcach"

Firma OceanGate w komunikacie o śmierci pasażerów Titana opisała ich jako "prawdziwych odkrywców". Z tą opinią nie wszyscy się jednak zgadzają. Karolina Korwin Piotrowska nazwała uczestników wyprawy "kretynami bez wyobraźni". Miała też pretensje do światowych mediów, że tyle czasu poświęcają tragedii Titana, a zapominają o setkach uchodźców, którzy giną na Morzu Śródziemnym w desperackiej próbie walki o lepszy los.

Odnalezione szczątki to części Titana. "Rama do lądowania, tylna pokrywa"

Ci ludzie byli prawdziwymi odkrywcami, których podzielał wyraźny duch przygody i głęboka pasja do odkrywania i ochrony światowych oceanów. Nasze serca są z tymi pięcioma duszami i każdym członkiem ich rodzin w tym tragicznym czasie. Opłakujemy utratę życia i radość, jaką przynieśli wszystkim, których znali - czytamy w oświadczeniu firmy OceanGate.

OceanGate Fot. Ed Komenda / AP Photo