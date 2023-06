Artur Andrus był związany z formatem "Szkło kontaktowe" od 2005 roku. Dwa lata później porzucił radiową Trójkę, ze względu na to, że zarząd Polskiego Radia nie wyraził zgody na łączenie pracy radiowej z występowaniem w TVN 24. Dziennikarz uczynił wówczas priorytetem pracę w programie telewizyjnym. Dowiadujemy się, że po jego odejściu ze "Szkła kontaktowego" długo nie czekał na nową posadę. Gdzie teraz będzie można go spotkać?

Artur Andrus ma nową pracę. Postawił na radio

Najpierw była afera między Krzysztofem Daukszewiczem oraz Piotrem Jaconiem. Następnie ze "Szkłem kontaktowym" pożegnali się Robert Górski oraz Artur Andrus. Gdzie teraz będzie pracował ostatni z wymienionych? Według doniesień "Faktu" już 24 czerwca usłyszymy dziennikarza w programie satyrycznym "Dom wypoczynkowy Czarna Helena". Format będzie emitowany w Radiu 357, czyli stacji powstałej w 2021 roku. Co ciekawe, jest ona sponsorowana przez słuchaczy. Działający prezenterzy mogą zatem liczyć na datki od fanów. Wspomniany format to projekt Andrusa i Filipa Jaślara. Widzowie wkrótce będą mogli usłyszeć nowe skecze.

Andrus żegna się ze "Szkłem kontaktowym". Fala odejść z programu

Co więcej wiadomo o programie radiowym, który będzie prowadził Artur Andrus?

W formacie "Dom wypoczynkowy Czarna Helena" nie zabraknie innych twarzy znanych ze "Szkła kontaktowego". "(...) to magazyn rozrywkowy, w którym prezentować będziemy premierowe monologi, skecze i piosenki przysyłane do audycji przez grupę zaprzyjaźnionych z Radiem 357 autorów. Swój udział zapowiedzieli: Magdalena Mikołajczyk, Marianna Janczarska, Andrzej Poniedzielski, Artur Andrus, Robert Górski, Tomek i Szymon Jachimek, Grzegorz Wasowski, Wojciech Zimiński, Krzysztof Jaślar, Kuba Strzyczkowski, Wojtek Kamiński, Łukasz Błąd, Krzysztof Szubzda, Kabaret Małżeński, Czas dla nas i Filip Jaślar. (...) W każdym programie usłyszymy piosenkę z ostatniej chwili inspirowaną tematami proponowanymi przez słuchaczy, dowiemy się co słychać u Czarnej Heleny, zaprosimy państwa do czytelni i sięgniemy do archiwów polskiego kabaretu"- czytamy na stronie Radia 357 o nowym formacie.