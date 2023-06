"Dzień Dobry TVN" czeka po wakacjach wielkie odświeżenie. Oficjalny profil programu na Instagramie poinformował 22 czerwca (czwartek), że z programem rozstaje się: Małgorzata Rozenek-Majdan, Agnieszka Woźniak-Starak, Anna Kalczyńska, Małgorzata Ohme i Andrzej Sołtysik. Nie wspomniano nic o przyszłości Filipa Chajzera, który od jakiegoś czasu zajmuje się problemami zdrowotnymi. Napisano za to, że jesienią program poprowadzą trzy pary: Dorota Wellman i Marcin Prokop, Paulina Krupińska-Karpiel i Damian Michałowski, Ewa Drzyzga i Krzysztof Skórzyński. W rozmowie z Plotkiem głos zabrał Filip Chajzer, który współprowadził "DDTVN" z Małgorzatą Ohme. Popularny prezenter zna jej plany.

REKLAMA

Zobacz wideo Małgorzata Ohme o Filipie Chajzerze: Cokolwiek by nie zrobił, to generuje kontrowersyjne opinie

Filip Chajzer komentuje zwolnienie Małgorzaty Ohme z "Dzień Dobry TVN"

Filip Chajzer i Małgorzata Ohme tworzyli telewizyjny duet w "Dzień Dobry TVN" od 2019 roku. Prezenterzy nie ukrywali, że dogadują się świetnie również poza ekranem. "Skoczyłabym w ogień za nim" - tak jakiś czas temu Ohme podsumowała relację z Chajzerem. Teraz ciepło o niej specjalnie dla Plotka wypowiedział się sam Filip. I przy okazji zdradził jej plany zawodowe.

To była wspaniała przygoda, która właśnie dobiega końca, a koniec tak naprawdę jest początkiem. Gosia jest wspaniałym i dobrym człowiekiem na którego zawsze mogłem i dalej mogę liczyć. Wiem jakie ma plany zawodowe i są one trafione w dziesiątkę. Problemy zdrowia psychicznego to nasza codzienność. Żyjemy w stresie, napięciu, pod presją. Gosia jest psychologiem i wybitnym specjalistą. Ukierunkowanie się w stronę swojej specjalizacji to doskonały wybór. Trzymam kciuki i dziękuje za ten czas w moim życiu - powiedział Plotkowi Filip Chajzer.

Anna Kalczyńska o zmianach w "DDTVN". Mówi nam o zwolnieniu. Jest zaskoczona

Ohme o znajomości z Chajzerem. "Jestem zawsze, kiedy mnie potrzebuje"

Jak dowiedział się Plotek, nikt z prowadzących, którzy nie pojawią się już w "Dzień Dobry TVN", nie spodziewał się takiej rewolucji kadrowej. "Mogę na razie powiedzieć tylko, że jestem zaskoczona. To nie była moja decyzja" - powiedziała Plotkowi Anna Kalczyńska i dodała, że póki co nie chce tego szerzej komentować. Próbowaliśmy skontaktować się z Małgorzatą Ohme, ale do czasu publikacji artykułu, nie odpowiedziała na nasze telefony i wiadomość SMS.

"Prywatnie Filip jeszcze bardziej mnie rozśmiesza niż na wizji, więc muszę się opanowywać, bo to nie zawsze na dobre wychodzi, jak ja wpadnę w taką naszą głupawkę. A ja z nim lecę na Księżyc! Zresztą, ja mam taką łatwość ulegania śmiechowi. (...) Moi rodzice byli śmieszni, mój ojciec robił dowcipy, (...) więc ja z natury jestem taka dosyć optymistyczna. Lubię Filipa, dużo o nim wiem, jestem zawsze wtedy, kiedy mnie potrzebuje" - opowiadała Ohme portalowi cozatydzien.pl.