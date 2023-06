Spełniły się najczarniejsze scenariusze. Firma OceanGate potwierdziła, że żaden pasażer łodzi podwodnej Titan nie przeżył wyprawy do wraku Titanica. Wcześniej robot podwodny znalazł dwie kluczowe części zaginionej łodzi. Od kilku dni światowe media donosiły o kolejnych szczegółach związanych z akcją poszukiwawczą. To nie spodobało się Karolinie Korwin Piotrowskiej. Dziennikarka ostro skwitowała to na Instagramie.

Korwin Piotrowska krytykuje media za ilość relacji o tragedii łodzi Titan: Media oc*ujały

Karolina Korwin Piotrowska mocno skrytykowała media za to, że tak dużo miejsca poświęcają tragedii łodzi podwodnej Titan. Zwróciła uwagę na los imigrantów, którzy w dalszym ciągu giną na Morzu Śródziemnym. Podkreśliła, że media od dawna nie poświęcają im praktycznie żadnej uwagi. W jej opinii świadczy to o moralnym upadku.

Oto dowód na to, jak nisko upadliśmy. I nie chodzi tu o to, że ta łódź pewnie jest na dnie morza. Media oc*ujały. Serio. Temat od kilku dni, kiedy w tym samym czasie, do wyboru, do koloru: susza, brak wody, chore pomysły kampanijne, straszenie uchodźcami wchodzi na pełnej, a przede wszystkim: łodzie z uchodźcami, które cały czas toną na Morzu Śródziemnym, nad które to morze pojadą sobie ludzie na wakacje, żeby się popluskać na wielkim cmentarzysku tych, którzy nie zasługują na jedynki w mediach, bo kto się przejmuje ludźmi, którzy chcą żyć lepiej - napisała Karolina Korwin Piotrowska na Instagramie.

Odnalezione szczątki to części Titana. "Rama do lądowania, tylna pokrywa"

Korwin Piotrowska ostro o pasażerach łodzi Titan: Kilku bogatych, pozbawionych wyobraźni kretynów

Dziennikarka w swoim stylu oceniła wyprawę Titana jako fanaberię bogatych ludzi. W jej wpisie nie zabrakło przekleństw. W kolejnym poście dodała też, że dla zachodnich mediów śmierć pięciu bardzo bogatych mężczyzn znaczy więcej niż śmierć setek imigrantów, którzy podejmują desperackie kroki w walce o lepszy los.

Kilku bogatych i pozbawionych wyobraźni kretynów chciało "spełnić marzenie" i są teraz na jedynkach mediów, a dokoła autentyczna masakra. I co? Du*a. Żenujący medialny serial, balanga na trupach, która zamula mózgi. Nie ogarniam. Straszne to - dodała Karolina Korwin Piotrowska.

Karolina Korwin Piotrowska Fot. KAPiF