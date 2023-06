Katarzyna Cichopek wnętrze po wnętrzu kończy remont mieszkania, w którym znajdzie się miejsce na biuro dla jej marki. Niedawno zaprezentowała, jak wygląda odnowiony salon. Teraz przyszedł czas na łazienkę, którą obecny przy prezentacji architekt zachwalał jako "królewską".

Katarzyna Cichopek pokazała łazienkę po remoncie

Prace remontowe w biurze Katarzyny Cichopek trwają już od dłuższego czasu. Prezenterka "Pytania na śniadanie" znajduje czas na inspekcję postępów w pracach - okazuje się, że do ich zakończenia pozostało już szczęśliwie mniej niż więcej. Łazienka, która niedawno była w wielkim nieładzie, dzisiaj - dosłownie - błyszczy. Jak mówi sama Cichopek, pozostało już tylko posprzątać, dowiesić kilka wieszaków i przystroić całość dodatkami, a wnętrze będzie gotowe do używania.

W oczy rzuca się wszechobecna mozaika - w drobniutkiej wersji jest ona na podłodze, a w nieco większej - na ścianie. Architekt i Cichopek zachwalają jedno z rozwiązań, zastosowanych w tym wnętrzu. Chodzi o baterię podpłytkową, która wygląda według nich bardziej estetycznie, niż zwykła.

Cichopek urządza dom. Architekt ujawnił kulisy współpracy

Katarzyna Cichopek pokazuje wyremontowaną łazienkę Fot. Katarzyna Cichopek / Instagram

Prowadząca "Pytanie na śniadanie" prosiła, żeby łazienka była jasna i przestronna, co udało się zrobić mimo dość małego metrażu. To głównie zasługa zastosowania jasnych barw we wnętrzu - podłoga jest co prawda w plamki, ale to jedyny element, który w tym wnętrzu ma jakiś konkretny wyraz. Architekt zdecydował się wspólnie z Cichopek na masywną, czarną szafkę podzlewową, przy czym trafiła na nią maleńka, jak na rozmiar szafki, umywalka. Zdjęcia łazienki znajdziecie naturalnie w naszej galerii na górze strony.

Katarzyna Cichopek nie przestawała się zachwycać nową łazienką - do wtóru z architektem. Na nagraniu wnętrze nazwano "królewskim" i mającą "paryski vibe".

Można powiedzieć, że łazienka z 90 procentach jest zrobiona. No i oczywiście dodatki! Już ja o to zadbam! Świeczki, piękne ręczniki - to chyba najprzyjemniejszy element tego remontu, a właściwie dekoracji wnętrz - zachwycała się Kasia.

Jak wam się podoba?