Edward Miszczak dyrektorowanie w Polsacie zaczął od wielkiego zamieszania. W krótkim czasie przetrzepał większość hitowych, chociaż nieco zastanych formatów stacji. W ten sposób z pracą pożegnali się m.in. Katarzyna Skrzynecka, Katarzyna Dowbor i Piotr Gąsowski. Niektórzy zostali wysłani na mniej prestiżową antenę Czwórki. Od dłuższego czasu mówiło się, że zmiany nie ominą także "Tańca z Gwiazdami", z którego niegdyś Miszczak jako dyrektor programowy TVN zrezygnował. Ponoć zagrożony ma być fotel jurorski Iwony Pavlović. Już wiadomo, kto się szykuje na jej miejsce.

REKLAMA

Zobacz wideo Marina chciałaby ponownie wystąpić w "Tańcu z gwiazdami". Jak zareagowała na zawieszenie formatu?

Bożenka z "Klanu" nową jurorką w "Tańcu z Gwiazdami"? Rozmowy trwają

W medialnych przekazach do tej pory najczęściej pojawiało się nazwisko Izabeli Janachowskiej jako potencjalnej jurorki show. Tancerka i prezenterka w ostatnich edycjach próbowała swoich sił w roli współprowadzącej. Okazuje się jednak, że najprawdopodobniej nową jurorką formatu będzie Agnieszka Kaczorowska. Aktorkę poznaliśmy przed laty w roli Bożenki w serialu "Klan", ale to także utytułowana tancerka. Kaczorowska była młodzieżową mistrzynią w tańcach latynoamerykańskich. Kilkukrotnie była trenerką w "Tańcu z Gwiazdami". Udało jej się nawet wygrać trzecią edycję show w parze z Krzysztofem Wieszczekiem. W rozmowie z Plejadą celebrytka wyjawiła, czy marzy jej się powrót do programu.

Chciałabym podejmować się tylko tych wyzwań, które są dla mnie wyzwaniami, które są inne, nowe, dla mnie rozwojowe, w których musiałabym się odnaleźć na nowo i dzięki temu też czegoś się nauczyć. Wchodzenie w te same buty, w których już byłam i tak naprawdę doświadczyłam wszystkiego... (...) Chciałabym spróbować czegoś nowego. Zobaczymy. Życie się toczy, tak jak ma się potoczyć - powiedziała zagadkowo Agnieszka Kaczorowska.

Kaczorowska odpowiedziała internautce. Poszło o zdjęcie

Kaczorowska ma zastąpić Pavlović na fotelu jurorskim

Agnieszka Kaczorowska zasugerowała jednocześnie, że nie jest zainteresowana ponownym udziałem w show w roli trenerki. Ze stanowiskiem jurora wiążą się jednak inne obowiązki i zdecydowanie jest ono bardziej prestiżowe. Niewykluczone, że w kolejnej edycji "Tańca z Gwiazdami" Kaczorowska zastąpi w tej roli Pavlović. Rozmowy w dalszym ciągu trwają.

Nie wiem, jak są prowadzone rozmowy, to znaczy, że rozmowy nadal trwają - dodała Agnieszka Kaczorowska w rozmowie z "Plejadą".

Agnieszka Kaczorowska Fot. KAPiF