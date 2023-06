Aleksandra Kwaśniewska cieszy się dużą rozpoznawalnością od małego. Gdy jej ojciec został prezydentem Polski, zaczęła wzbudzać spore zainteresowanie mediów. Choć początkowo rodzice chronili jej prywatność, z czasem sama Kwaśniewska z chęcią zaczęła pojawiać się na ściankach. Wystąpiła nawet w "Tańcu z Gwiazdami", a następnie przyjęła propozycję pracy dla stacji TVN. Jednym z najbardziej komentowanych wydarzeń w jej życiu był niewątpliwie ślub z Kubą Badachem. Od tego czasu media donosiły najświeższe informacje na temat pary.

Aleksandra Kwaśniewska postanowiła wyjechać z Polski. Pochwaliła się nagraniem

Aleksandra Kwaśniewska mierzy się z wieloma fałszywymi doniesieniami na swój temat. Od pewnego czasu w sieci huczy od plotek na temat rzekomego kryzysu w jej małżeństwie. Jako jeden z dowodów internauci przedstawili fakt, że Aleksandra często spędza czas bez męża. Przykładowo, tegorocznego Sylwestra spędziła w gronie rodziców. Obecnie sytuacja się powtórzyła. Kwaśniewska wyjechała na wakacje za granicę. Na swoim profilu w mediach społecznościowych pochwaliła się nagraniem ze słonecznego miejsca. Internauci nie przepuścili tej okazji.

Choć Aleksandra Kwaśniewska wielokrotnie powtarzała, że nie planuje rozwodu z mężem, użytkownicy mediów wciąż nie mogą w to uwierzyć. Pod ostatnim postem na profilu na Instagramie pojawiło się mnóstwo komentarzy z pytaniami. Niektórzy żartowali, że potrzebował relaksu po aferze w Opolu. "A gdzie mąż? Odpoczywa po festiwalu w reżimowej telewizji?" - czytamy. Kwaśniewska nie wytrzymała i zdecydowała się na dosadną odpowiedź. Nie szczędziła słów. "Proszę się zatem wykazać konsekwencją i rzucać się na wszystko, co transmituje TVP. Teraz jest to na przykład ceremonia otwarcia Igrzysk Europejskich z Dudą na trybunach. Kto to widział brać udział w takiej ceremonii i nie być za PIS-em? No nie da się" - napisała. Nie da się ukryć, że złośliwy komentarz bardzo ją zdenerwował.

Aleksandra Kwaśniewska jest również często wypytywana o potomstwo. Fani chcą wiedzieć, że prezydentówna planuje powiększyć rodzinę. Czasem zdarzy się, że kobieta zareaguje na komentarze internautów. Ostatnio w jednym z wywiadów postanowiła postawić sprawę jasno. W rozmowie z Wysokimi Obcasami stwierdziła, że musi podjąć ten temat publicznie. Dodała, że macierzyństwo to indywidualna decyzja każdej kobiety i nikt nie powinien tłumaczyć się ze swoich wyborów. "Zupełnie nie rozumiem, dlaczego ludzie tak strasznie potrzebują to drążyć. Jesteś spełniona jako matka? Fantastycznie! Ale nie narzucaj innym swojego scenariusza na szczęście" - podkreśliła. Kwaśniewska powiedziała również, że nie rozumie niegrzecznych komentarzy, które non stop pojawiają się na jej profilu. ZOBACZ TEŻ: Jolanta Kwaśniewska na prywatnym zdjęciu z młodości. Nie poznacie jej w długich włosach i letniej sukience