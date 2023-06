Fala upałów w Polsce właśnie się zaczęła. Wielu z nas podczas wysokich temperatur pracuje czy relaksuje się w domach bez klimatyzacji. Nie jest to łatwe, kiedy do naszych wnętrz wpada zbyt dużo słońca. Czy jest na to jakiś sposób? Dzięki rozmowie z architektem dowiedzieliśmy się, jak radzić sobie w domu podczas upałów, a także tego, z jakich metod korzystają sławy.

Upał w mieszkaniu bez klimatyzacji można zwalczyć tymi sposobami. Na jakie rozwiązania postawiły Doda i Rozenek-Majdan?

Jonatan Kilczewski, czyli architekt znany z formatów "Operacja aranżacja" oraz "Pytanie na śniadanie", zdradził nam, jak zminimalizować upał w domu. "W przypadku, kiedy nie mamy klimatyzacji, możemy zakupić klimatyzatory mobilne. Jest to stosunkowo niedrogie rozwiązanie, a zdecydowanie lepiej się sprawdzi niż wentylator. Dodatkowo warto zadbać o dobre przesłony okienne. Drewniane żaluzje, rolety zewnętrzne bądź wewnętrzne czy shuttersy. Świetnie sprawdzą się też zasłony typu blackout, które nie przepuszczają promieni słonecznych. Warto wietrzyć mieszkanie rano i wieczorem, natomiast w dzień zasłaniać wyżej wymienionymi przesłonami, aby się nie nagrzewało. To najprostsze i najtańsze rozwiązania, które pomogą nieco obniżyć temperaturę w mieszkaniu" - mówi ekspert. Kilczewski świetnie orientuje się trendach i współpracuje z gwiazdami. Ostatnio mogliśmy zobaczyć projekt biura Katarzyny Cichopek w jego wykonaniu. Przy okazji rozmowy o patentach na chłodniejszą temperaturę w domu, architekt wskazał, na jakie rozwiązania postawiły dwie celebrytki.

Shuttersy zewnętrzne obecnie ma w domu Małgorzata Rozenek-Majdan. Doda z kolei ma rolety zewnętrzne, które wyciszają, ale też zatrzymują promienie słoneczne - dodał projektant.

Jonatan Kilczewski o współpracy z Katarzyną Cichopek

"Kasia jest świetną klientką. Polecam wszystkim architektom, żeby mieli tylko takie klientki, ze względu na to, że Kasia wie, czego chce, to po pierwsze. Po drugie - ma jasno określone, co lubi. Ona mi powiedziała, że chce, żeby to wnętrze było jasne, przytulne, takie domowe, ale i stylowe. Takie z elementami klasyki i ponadczasowości. Tak naprawdę pierwsze wizualizacje spodobały jej się w większości. Wprowadziliśmy tylko drobne zmiany" - wyznał w rozmowie z nami architekt. Więcej na ten temat przeczytacie tutaj.