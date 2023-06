Edyta Pazura zyskała rozpoznawalność, gdy związała się z Cezarym Pazurą. Chociaż początkowo para mierzyła się z krytyką ze względu na różnicę wieku, udowadniają, że takie małżeństwa mogą być udane. Dziś wychowują razem trójkę dzieci. Edyta Pazura jest menedżerką męża, ale także prowadzi własne biznesy. Niedawno Cezary Pazura z żoną pojawili się na gali Hasztagi Roku. Ukochana aktora zaprezentowała się w połyskującej sukience i sandałkach na obcasie. Jedna z internautek przyczepiła się do... rozmiaru butów.

Edyta Pazura pokazuje zbliżenie na stopę. Odpowiada internautce

Stylizacja Edyty Pazury bardzo przypadła do gustu jej fankom. Srebrzysta mini z długimi rękawami świetnie na niej leżała, a jej zwieńczeniem były sandałki w odcieniu nude. Zdjęcia stylizacji znajdziecie w galerii na górze strony. Jedna z fanek dopytywała o to, czy obuwie jest wygodne. "Są bardzo wygodne i zaliczam już kolejną imprezę w nich. A co do butów, jestem bardzo wymagająca. Moje buty nie są też jednorazowe, więc muszą być trwałe" - podkreśliła gwiazda. Inna z internautek stwierdziła, że sandałki są chyba za małe. "Czy te buty są za małe? Palce na każdym zdjęciu obok" - napisała. Edyta Pazura udowodniła internautce, że nie ma racji. Opublikowała zbliżenie na swoją stopę, na którym widać, że buty idealnie pasują. Stwierdziła, że ta uwaga była niepotrzebna.

Są idealne. Obok raczej jest ta uwaga. Ktoś ładnie powiedział dzisiaj na prelekcji, że jak nie masz nic mądrego do powiedzenia, to lepiej jednak milczeć - odgryzła się.

Edyta Pazura odpowiada internautce Instagram.com/edyta_pazura