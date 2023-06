Iga Świątek ma za sobą kolejny sukces. Niedawno zwyciężyła w finale French Open, w którym zmierzyła się z Karoliną Muchovą. Teraz ma chwilę przerwy przed następnymi rozgrywkami. Pojawiła się na konferencji prasowej w ciekawej stylizacji. Postawiła na jeden z najmodniejszych elementów garderoby.

Iga Świątek w białej kamizelce i luźnych spodniach

Iga Świątek obecnie przygotowuje się do kolejnego turnieju, tym razem Wimbledonu. W międzyczasie wzięła udział w konferencji prasowej marki Oshee. Tenisistka nie może narzekać na brak kontraktów reklamowych i została twarzą kolejnej marki. Świątek na tę okazję wybrała wygodny, ale zawierający nutkę elegancji zestaw. Założyła białą kamizelkę, którą w tym sezonie nosimy na bieliznę lub gołe ciało. Ten element garderoby jest obecnie gorącym trendem. Sportsmenka dobrała do niego rozszerzane spodnie w brzoskwiniowym kolorze. Świątek postawiła na wygodę i do tego zestawienia dobrała sportowe buty w białym kolorze. Jak wam się podoba? Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

Iga Świątek w sukience polskiej marki

Iga Świątek po wygranej w Roland Garrosie zgodnie z tradycją wzięła udział w sesji zdjęciowej pod wieżą Eiffla. Mogliśmy ją zobaczyć w nieco innej wersji. Sportsmenka miała na sobie czarną sukienkę przed kolano z opadającymi ramiączkami i klapki na niskim obcasie. Zdecydowała się na minimalistyczny makijaż i lekkie fale na włosach. Okazało się, że tenisistka pokazała się w sukience polskiej marki Lebrand. Można ją kupić za 790 złotych.