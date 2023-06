Zmiany w "Barwach szczęścia" po wakacjach. Aktorka znika z serialu

Jeden z hitowych seriali Telewizji Polskiej "Barwy szczęścia" znika z telewizji na letnie miesiące. Fani będą musieli jeszcze trochę zaczekać na nowe odcinki, bo stacja wyemituje je dopiero jesienią. Jednak dla najbardziej zniecierpliwionych miłośników produkcji mamy małe co nieco. Wiemy, co będzie się działo w nadchodzących odcinkach. Okazuje się, że będziemy musieli pożegnać się z jedną postacią.

REKLAMA

Zobacz wideo Oni odeszli z 'Barw szczęścia'

Z "Barw szczęścia" zniknie Natalia

Media donoszą, że mecenas Natalia Zwoleńska (Maria Dejmek), będzie musiała na jakiś czas odejść z serialu. Grająca ją aktorka ogłosiła, że spodziewa się dziecka. Twórcy produkcji zdecydowali się na pewien czas usunąć jej postać. Nie wiadomo jednak, na jak długo zniknie jej wątek.

Dzień dobry moi drodzy! Dostaję od was mnóstwo pytań, co będzie z moją serialową postacią, czy odchodzę z serialu na stałe. Spieszę z odpowiedzią. Z racji mojego obecnego stanu na jakiś czas będę zmuszona udać się na małą przerwę. Brzuszek jest coraz większy, operatorzy dwoją się i troją, żeby go ukryć. Nadchodzi więc czas "urlopu macierzyńskiego" (ku uciesze mojego syna, który cały czas pyta, kiedy mama nie będzie chodzić do pracy). Ale bez obaw, nie odchodzę z serialu na stałe. Wrócę, jak tylko to będzie możliwe. Tymczasem życzę wam pięknego dnia i uciekam na plan! Do lipca intensywnie pracujemy! - napisała Maria Dejmek w mediach społecznościowych

Jak widać, fani "Barw szczęścia" nie mają o co się martwić, ponieważ postać Natalii w końcu wróci do serialu. Bohaterka w ostatnim sezonie wdała się w romans z Cezarym Rawiczem (Marcel Opaliński). Ich wątek był o tyle skomplikowany, że matka mężczyzny Józefina Rawicz (Elżbieta Jarosik) miała wypatrzoną już dla syna narzeczoną Sofię (Valeri Gliaieva). Jednak Natalię i Cezarego połączyło bardzo silne i pełne namiętności uczucie. W związku z planowanym urlopem aktorki grającej mecenas widzowie programu mogą się zastanawiać, czy to właśnie jej odejście zakończy ten związek.

Wiktoria Gąsiewska wyszła od kosmetyczki. Postawiła na znany zabieg

Nie tylko Natalia. Agata też zniknie z "Barw szczęścia"?

Ostatnio głośno zrobiło się o nowej pasji Natalii Zambrzyckiej, aktorki, która wciela się w Agatę Pyrkę w "Barwach szczęścia". Kobieta zaczęła pracę jako dyrektor kreatywny przy produkcji teledysków. Nowe obowiązki zawodowe sprawiają, że spędza też mniej czasu na planie serialu Telewizji Polskiej. Fani zaczęli być więc poważnie zaniepokojeni o to, czy jej wątek będzie kontynuowany. Zwłaszcza że Agata została ostatnią kobietą w rodzinnym domu. Jej starsza siostra Iwona (Izabela Zwierzyńska) wyjechała na stałe do USA, a następnie dołączyła do niej żona Huberta, Klara (Olga Jankowska).

Koniec "M jak miłość", "Barw szczęścia" i "Na dobre i na złe"? Koszmarne wieści

Twórcy programu jednak uspokajają. Póki co nie ma planów, aby Agata Pyrka zniknęła z "Barw szczęścia". W najnowszym sezonie będziemy śledzić jej losy po rozstaniu z Justinem (Jasper Sołtysiewicz), który nie potrafił dochować wierności. Kobieta będzie musiała spróbować ułożyć sobie życie na nowo, już jako singielka.