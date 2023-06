Cleo znana jest z pewnych elementów swojego wizerunku, którymi są wysoki kucyk, czarne kreski i czerwona szminka. Przy okazji promocji najnowszego singla o nazwie "Karminowe usta", pokazała też inną stronę swojej duszy. Wokalistka została zaproszona do studia "Dzień dobry TVN". Fotoreporterom pozowała na Marszałkowskiej. Od jej demonicznej stylizacji nie dało oderwać się oczu.

Krwistoczerwona Cleo pozuje przed studiem "Dzień dobry TVN". Postawiła na oryginalne soczewki

Piosenkarka postawiła na czerwony total look. W krwistym kolorze była sukienka z głębokim dekoltem jak i narzucona na nią tiulowa peleryna. Niespodzianką była także fryzura. Gwiazda zrezygnowała z wysokiego kucyka na rzecz upiętych na bok, falowanych włosów. Największym zaskoczeniem był jednak makijaż Cleo. Krwistoczerwona pomadka miała dokładnie ten sam odcień co oczy jurorki "The Voice Kids". Artystka postawiła bowiem na soczewki, które jeszcze bardziej podkreśliły demoniczny charakter stylizacji.

Cleo zmienia wizerunek? "Czas na duże zmiany"

Wszystko wskazuje na to, że zmiana wizerunku nie jest chwilowa. Cleo przyznała, że obecnie pracuje nad nowym projektem, którego częścią jest rezygnacja z tradycyjnego kucyka i kobiecego makijażu. "Kochani, miło mi poinformować, że od dziś zaczynam zupełnie nowy projekt muzyczny! Dziś mija dokładnie rok od wydania płyty "vinyLOVA". Czas na duże zmiany. Czy ktoś z was przypuszcza, co to może być?" - pisała niedawno na Instagramie. Jej najnowszy singiel inspirowany jest polską, ukraińską i białoruską muzyką ludową. Jest więc bardzo prawdopodobne, że kolejna płyta będzie w klimacie folkowym i chyba nieco mrocznym.