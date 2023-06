W 2011 roku Choi Sung-bong podbił serca publiczności w koreańskim wydaniu popularnego programu "Mam talent!". Wówczas mężczyzna zakwalifikował się aż do finału. Ostatecznie uplasował się na drugiej pozycji. Wszystko za sprawą emocjonalnego wykonania utworu Ennia Morricone pt. "Nella Fantasia". U szczytu kariery Choi Sung-bong brutalnie oszukał fanów. Zagraniczne media poinformowały, że wokalista odebrał sobie życie.

Choi Sung-bong popełnił samobójstwo. Przed śmiercią zostawił ostatnią wiadomość dla fanów

Według doniesień "The Korea Times", 20 czerwca Choi Sung-bong popełnił samobójstwo. Wcześniej miał zamieścić w mediach społecznościowych krótkie oświadczenie, w którym przeprosił za popełnione błędy i twierdził, że zwrócił wszystkie wyłudzone pieniądze. "Odkąd byłem młody, starałem się, jak mogłem, cieszyć normalnym życiem. Nie żałuję niczego ze swojego życia, które przeżyłem wspaniale. Żyłem najlepiej, jak potrafiłem i starałem się być szczęśliwy każdego dnia. Szczerze przepraszam ludzi, którzy zostali przeze mnie skrzywdzeni. Przepraszam ludzi, którzy mi pomogli" - oświadczył.

Choi Sung-bong zyskał sławę, a później brutalnie oszukał fanów. Odwrócili się od niego

Historia życia Choi Sung-bong jest poruszająca. Gdy miał trzy lata, został oddany do domu dziecka. W placówce nie panowała jednak przyjazna atmosfera, dlatego młodzieniec dość często z niej uciekał. Później zaczął żyć na ulicy. Pomocną dłoń do zagubionego chłopaka wyciągnęły lokalne organizacje charytatywne. To dzięki nim Choi Sung-bong nauczył się m.in. czytać i pisać. Po zakończeniu edukacji pracował jako robotnik. Muzyczny występ w telewizji stał się dla niego przepustką do innego życia i spełniania marzeń.

Przez udział w programie Choi Sung-bong zyskał sławę i popularność. Zaczął również podpisywać pierwsze kontrakty płytowe. Dobra passa muzyka potrwała do 2021 roku. Wówczas piosenkarz ogłosił publicznie, że zmaga się z ciężką i nieuleczalną chorobą nowotworową. Przy okazji zwrócił się do swoich fanów z prośbą o sowite wsparcie finansowe. Kilka miesięcy później ni stąd, ni zowąd Choi Sung-bong wyznał, że zmyślił całą tę historię. Fani okazali się dla niego bezlitośni. Prawie wszyscy zwolennicy muzyka z dnia na dzień odwrócili się do niego plecami.

