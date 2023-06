Monika Ordowska obchodzi czwartą rocznicę ślubu z multimilionerem. W takich luksusach żyją

Monika Ordowska jest obserwowana na Instagramie przez ponad 227 tys. użytkowników. Na jej profilu znajduje się mnóstwo zdjęć z luksusowych miejsc. Na części z nich widzimy partnera influencerki, którym jest 61-letni multimilioner Kevin Rudeen. Małżeństwo świętuje czwartą rocznicę ślubu, co nie mogło obyć się bez specjalnego posta. Ordowska wyznała ukochanemu miłość, a ten równie czule odpowiedział jej w komentarzu.

Ordowska już cztery lata jest żoną multimilionera. "Monika jesteś najwspanialszą i najpiękniejszą osobą na świecie"

Między zakochanymi jest 27 lat różnicy. Jak widać, wiek nie stanowi dla nich przeszkody. Para poznała się w Stanach Zjednoczonych. W 2019 roku Ordowska i Rudeen stanęli na ślubnym kobiercu. Bajkowa uroczystość miała miejsce na Hawajach. W rocznicowym poście możemy zobaczyć, że para spędza wolny czas w luksusowych warunkach. Przemieszczają się limuzyną, stołują w najlepszych lokalach i latają prywatnym odrzutowcem. "Wiesz, że cię kocham. Ale kocham cię bardziej, niż myślisz. Cztery lata" - napisała w poście Ordowska. Jak na te słowa zareagował jej mąż?

Monika Ordowska świętuje urodziny męża milionera

Monika jesteś najwspanialszą i najpiękniejszą osobą na świecie, dzięki której ostatnie cztery lata mojego życia były najlepsze.... Dziękuję za wszystko, co robisz dla naszej rodziny... Nie mogę się doczekać kolejnych lat... Kocham cię - napisał Rudeen.

Zanim Ordowska poznała Rudeena, miała na koncie skandal związany z polskim aktorem

Influencerka jest mamą dziesięcioletniej Amelii, będącej owocem nieformalnego związku Ordowskiej. Wielu zastanawia się, jak modelka zdobyła sławę w polskich mediach. Ordowska była kiedyś partnerką aktora Piotra Zelta. Próbowała przypisać mu ojcostwo córki, ale testy DNA wykluczyły taką możliwość. Ojcem Amelii okazał się być model Rafał Sieradzki. "To dziecko jest moje. Dowiedziałem się trzy miesiące po narodzinach. Ja nie jestem taką osobą, która robi dzieci i ucieka, zwyczajnie nie jestem takim człowiekiem. Mam jeszcze jedno dziecko, ale mam z nim jak najlepszy kontakt cały czas. Wychowuję to dziecko, ma obecnie sześć lat. Stać mnie na siłownię, nie zaglądacie do mojego portfela i nie wiecie, jak jest naprawdę. Dużo pracuję za granicą" - wyznał dawny partner Ordowskiej w rozmowie z "Faktem". Aktualnie córka modelki żyje z nią i jej nowym partnerem.