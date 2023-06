Therese Johaug jest czterokrotną medalistką olimpijską w dyscyplinie biegów narciarskich. Norweżka niedawno zakończyła karierę i zaszła w ciąże. 17 maja na świat przyszła córka sportsmenki i jej partnera. Narciarka w podcaście Johaug Redaksjonen opowiedziała o tym, jak wyglądał jej poród oraz czym zaskoczyło ją macierzyństwo. Pewne jej wyznanie wywołało niemałe kontrowersje.

REKLAMA

Zobacz wideo Dlaczego Polacy kochają freak fighty? "To jest zajeb***"

Therese Johaug skarży się na ogromny biust. "Dwie piłki do ręcznej"

Johaug przyznała, że największym zaskoczeniem po porodzie był rozmiar jej biustu. Olimpijka zawsze miała piersi małego rozmiaru, natomiast przy karmieniu naturalnie się powiększyły. Therese porównała obecny rozmiar swojego biustu do wymion krów, które widywała w rodzinnej miejscowości. "To było absolutnie okropne. Nie byłam dziewczyną z największymi piersiami, ale po porodzie one wyglądały jak dwie piłki do ręcznej Zastanawiałam się, co tu się dzieje? Czułam się wtedy jak krowa w oborze w Dalsbygdzie. Siedziałam w środku nocy, odciągając mleko. To bardzo boli".

W jakich warunkach rodziły Hyży, Krupa, Opozda i Gwit? Jedna z nich zapłaciła krocie

Therese Johaug wspomina poród. "Pomyślałam, że się posikałam"

W tym samym podcaście narciarka opowiedziała też, jak wyglądał jej poród. Therese urodziła dwa tygodnie przed terminem, kiedy więc odeszły jej wody płodowe, była nieco skonfundowana. "Obudziłam się przed pierwszą w nocy i pomyślałam, że się posikałam. Czy śniło mi się, że siedzę w toalecie? Czy to była kolejna sprawa, z którą musiałam się uporać? Pomyślałam, że muszę iść do łazienki, ale potem zdałam sobie sprawę, że wody mi odeszły".