Tina Turner odeszła 24 maja 2023 roku w Szwajcarii w wieku 83 lat. Wokalistka przez lata walczyła z wieloma chorobami. Miała wysokie ciśnienie, była po przeszczepie nerek i ponadto miała raka jelit. Gwiazda urodziła dwóch synów - Raymonda Craiga i Ronniego, a dwóch adoptowała - Ike'a Juniora i Michaela Turnera. Obecnie głośno w mediach o trzecim wymienionym dziecku cenionej wokalistki. Ike Turner Jr. miał bowiem posiadać przy sobie kokainę, za co został zatrzymany. Co wiadomo o tej sprawie?

REKLAMA

Zobacz wideo Miesiąc miodowy Sophie Turner i Joe Jonasa

Syn Tiny Turner zatrzymany? Incydent miał mieć miejsce jeszcze przed śmiercią artystki

Życie gwiazdy nie było usłane różami. Jak się okazuje, jej synów także. Obecnie w zagranicznych mediach głośno jest o ekscesach jednego z nich. 64-letni Ike Jr. to pociecha amerykańskiego muzyka Ike'a Turnera z poprzedniego związku. Były partner Tiny Turner był znany z tego, że stosował przemoc wobec wokalistki. Co natomiast słychać u jego potomka? Syn znanego duetu miał zostać aresztowany w Teksasie na początku maja, czyli chwilę przed odejściem cenionej artystki. People informuje, że przy Ike'u Jr. znaleziono dwie nielegalne substancje - 1,7 grama cracku i 0,7 grama metamfetaminy. Ponadto zatrzymany syn Turner chciał szybko pozbyć się nielegalnych substancji. I to na oczach funkcjonariuszy. "Próbował zażyć narkotyki, zanim funkcjonariusze mogli mu je odebrać" - czytamy w zagranicznym raporcie. Syn Tiny Turner miał trafić do więzienia po tym, jak nie uiścił kaucji wynoszącej 70 000 dolarów.

Śmierć Turner dla wielu była szokiem. Część krewnych nie wiedziało, że chorowała

Tina Turner za życia straciła dwóch synów

Wokalistka urodziła Raymonda Craiga w 1958 roku. Był owocem związku Tiny Turner z saksofonistą Raymondem Hillem. Syn muzyków żył z dala od blasku fleszy. Z zawodu był specjalistą od nieruchomości. W wieku 59 lat popełnił samobójstwo we własnym domu w Kalifornii. Jego mama w wywiadzie dla "CBS This Morning" stwierdziła, że syn był bardzo samotny, czego przedtem nie dostrzegała. Druga pociecha gwiazdy, czyli Ronald "Ronnie" Renelle miał artystyczny talent. Występował bowiem razem z rodzicami. Odszedł w 2022 roku w wyniku zatrzymania oddychania. Nie udało się go uratować. Więcej na temat synów gwiazdy przeczytacie tutaj.