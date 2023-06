Armie Hammer był znany głównie z filmu pt. "Tamte dni, tamte noce". Niestety, niedługo później na jaw wyszły obrzydliwe fakty z jego życia prywatnego. W marcu 2021 roku aktor został oskarżony o gwałt. Zagraniczne media dotarły również do SMS-ów, w których wypisywał do kochanek wiadomości wypełnione brutalnymi fantazjami. Choć początkowo Hammer zaprzeczał, a nawet wybrał się na terapię, z czasem każdy się od niego odwrócił. Obecnie Hammer został całkowicie wykluczony z branży filmowej. Jak udało się ustalić, ostatnio został sfinalizowany jego rozwód z Elizabeth Chambers.

REKLAMA

Zobacz wideo Armie Hammer wielkim problemem twórców "Śmierci na Nilu". Czyli o tym, jak skandale mogą niszczyć kariery

Elizabeth Chambers w końcu dostała rozwód. To zakończyło trzyletnią aferę

"Jestem w 100 procentach kanibalem. Chciałbym cię zjeść", "Żyjesz tylko po to, by się mnie słuchać, by być moją niewolnicą. Będziesz moją własnością. (...)" - to tylko przykłady niepokojących wiadomości, które Hammer wysyłał do kochanek. Gdy mroczne fantazje aktora ujrzały światło dzienne, Elizabeth Chamber zażądała separacji. Papiery rozwodowe zostały złożone jeszcze w 2020 roku, a jako powód podano "różnice nie do pogodzenia". Pod tym stwierdzeniem miały ukrywać się zdrady aktora, skandal dotyczący fantazji oraz domniemany romans z aktorką Lily James, z którą współpracował przy filmie dla platformy Netflix.

Żona Hammera jeszcze przed oficjalnym wnioskiem o rozwód zabrała dwójkę dzieci i przeniosła się na Kajmany, gdzie zamieszkują do tej pory. Z zagranicznych doniesień wynika, że aktor jakiś czas również mieszkał na wyspie, ale po umorzeniu sprawy o gwałt powrócił do Los Angeles, z wielką nadzieją na odnowienie kariery w światowym show-biznesie. Dla małżeństwa nie ma już szansy na ratunek. Jak podaje "Page Six", Elizabeth Chambers oficjalnie uzyskała rozwód.

Armie Hammer nie stanie przed sądem. Dowodów brak

Była żona Armiego Hammera nie szczędziła słów w mediach społecznościowych

Przypominamy, że Elizabeth Chambers bardzo długo milczała i nie odnosiła się do afery związanej z byłym już mężem. Przełamała się dopiero w momencie, gdy zaczęły do niej spływać liczne wiadomości od rzekomych kochanek Hammera. W jej słowach pełno było żalu i cierpienia. Twierdziła, że nie była niczego świadoma. "Przez ostatnie tygodnie próbowałam przetrawić to, co ujrzało światło dzienne. Jestem zszokowana, zniszczona, mam złamane serce. To złamane serce ignoruję, bo wsłuchuję się w historie kobiet, mam zamiar dalej to robić, edukować się w tej delikatnej materii. Nie zdawałam sobie sprawy, jak niewiele wiedziałam" - napisała na Instagramie. W dalszej części wypowiedzi przekazała, że w najbliższym czasie zamierza wspierać poszkodowane osoby oraz skupić się na wychowaniu i dobru dzieci. "Wspieram wszystkie ofiary napaści lub molestowania i proszę każdego, kto doświadczył takiego bólu, by zgłaszali się po pomoc. (...) Całą sobą skupiam się na naszych dzieciach, na pracy i leczeniu ran, które powstały we mnie w tym wyjątkowo trudnym czasie. Dziękuję wszystkim za przekazaną miłość i wsparcie. Dobro, szacunek i pamięć o naszych dzieciach, jakimi się kierujecie, sprawia, że mogę iść dalej w życiu" - podsumowała.