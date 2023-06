Żona Kevina Costnera, Christine, jest z nim w separacji. Dokumenty sądowe dotyczące sprawy rozwodowej ujawnił magazyn "People". Wynika z nich, że na trójkę wspólnych dzieci żąda od gwiazdy filmu "Bodyguard" niebotycznej kwoty. Miesięczne alimenty sięgają setek tysięcy dolarów. Ale wrażenie robią także roczne zarobki Costnera.

Żona Costnera żąda od niego ogromnych alimentów na dzieci. 248 tysięcy dolarów miesięcznie

Z dokumentów sądowych wynika, że żona Costnera żąda od niego 248 tysięcy dolarów miesięcznie. 49-letnia Christine twierdzi, że ta kwota jest niższa niż środki potrzebne, żeby utrzymać dotychczasowy styl życia dzieci pary. Dodatkowo prosi też, żeby 68-letni aktor opłacił czesne w prywatnej szkole, zajęcia pozalekcyjne, a także wydatki na opiekę zdrowotną. Przypomnijmy, że para do tej pory wspólnie zajmowała się wychowaniem: 16-letniego Caydena, 14-letniego Hayesa i 13-letniej Grace.

Żona Costnera nie chce wyprowadzić się z domu. Aktor chce ją eksmitować

Costner w ubiegłym roku zarobił ponad 19 milionów dolarów

Dodajmy, że we wniosku, który został wydany w sądzie w Santa Barbara nie wspomniano o ewentualnych alimentach dla współmałżonka. Z dokumentów wynika, że dochód Kevina Costnera w minionym roku wyniósł ponad 19 milionów dolarów. Z kolei wydatki całej rodziny w tym samym okresie opiewały na sześć i pół miliona dolarów. Samo utrzymanie kilku rezydencji wynosi około dwóch milionów dolarów rocznie. W te wydatki zostały także wliczone wielokrotne wycieczki na Hawaje, na Karaiby i do Aspen. Jak do tej pory przedstawiciele aktora nie odnieśli się do informacji, które opublikował magazyn "People".