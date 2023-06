Pique zdradzał Shakirę od kilkunastu lat? Miał spotykać się z "połową Barcelony"

Rozstaniem Shakiry i Gerarda Pique żył cały świat. Była para od 2010 roku tworzyła jeden z najbardziej medialnych związków. Popularna wokalistka i piłkarz FC Barcelony doczekali się nawet dwójki dzieci. Przez lata wiele osób myślało, że ich relacja jest idealna. W 2022 roku wyszło na jaw, że Pique zdradzał Shakirę z 24-letnią Clarą Chią Marti. To właśnie wtedy doszło do głośnego rozstania, które pociągnęło za sobą medialną aferę.

Paparazzi wyznał, co działo się między Shakirą i Gerardem Pique przez lata

Media na całym świecie uwielbiają roztrząsać sytuację Shakiry i Pique. Niedawno jednak na ten temat wypowiedział się hiszpański paparazzi, Jordi Martin. Mężczyzna zagościł w programie "The Red Stone". Stwierdził, że jest w posiadaniu informacji, które mogą rzucić nowe światło na temat sprawy. Wyznał, że w trakcie wykonywania swojego zawodu dowiedział się kilku nietypowych informacji. "W ciągu 13 lat dowiedziałem się o wielu rzeczach, które Pique robił nocą. Barcelona to małe miasto i można się dowiedzieć wszystkiego. A Pique był z połową Barcelony" - bez wahania powiedział w programie.

Warto podkreślić, że Jordi Martin obecnie jest w konflikcie z Gerardem Pique. Jakiś czas temu miesiącami śledził jego nową partnerkę, tylko po to, aby wyciągnąć od niej informacje. Paparazzo miał nawet sądowy zakaz zbliżania się do Clary. Martina nie interesowało jednak jedynie życie piłkarza. To właśnie on niedawno wyjawił nowe wieści na temat rzekomego związku Shakiry z kierowcą Formuły 1, Lewisem Hamiltonem. Według innego źródła piosenkarka wyznała, że nie jest gotowa na związek.

Shakira wróciła do Barcelony. Znamy powód

Niedawno okazało się, że Shakira ponownie odwiedziła Barcelonę. Miała dobry powód. Po rozstaniu z Pique sąd rozdzielił opiekę nad dziesięcioletnim Milanem i ośmioletnim Sashą między obojgiem rodziców. Jak donosi "National", piosenkarka opiekuje się pociechami przez 20 dni w miesiącu. Pozostałe dni spędzają z tatą. W te wakacje ustalenia mają się zmienić. W ostatnim czasie Shakira była zmuszona przekazać opiekę nad synami dla Pique z okazji zbliżających się wakacji. Była to idealna okazja do odwiedzenia Barcelony, gdzie znajduje się posiadłość piłkarza. ZOBACZ TEŻ: Shakira ma romans z koszykarzem NBA? Na profilu piosenkarki pojawił się sugestywny wpis