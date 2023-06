Losy Kargula i Pawlaka doczekają się kontynuacji w nowej odsłonie kultowych "Samych swoich", które reżyseruje teraz Artur Żmijewski. Pierwowzór z Wacławem Kowalskim i Władysławem Hańczą okazał się takim hitem, że doczekał się dwóch kolejnych części: "Nie ma mocnych" i "Kochaj albo rzuć". W tej ostatniej w rolę nieślubnej córki brata Pawlaka, Shirley, wcieliła się Duchyll Martin Smith. Po tej roli kobieta zrezygnowała ze świata filmowego, ale wiadomo, jak bardzo się zmieniła.

Zobacz wideo "To jest majstersztyk". Mirosław Baka ocenia poprzednie wersje "Samych swoich". Teraz sam gra w kontynuacji

Nieślubna córka Johna Pawlaka z "Kochaj albo rzuć". Jak dziś wygląda filmowa Shirley?

Trylogia "Samych swoich" to obok "Kogla-mogla" jedne z ulubionych komedii Polaków, które są regularnie powtarzane i niezmiennie cieszą się dużą oglądalnością. Trzecia odsłona losów zwaśnionych rodów Kargula i Pawlaka zadebiutowała 13 czerwca 1977 roku. Tym razem zaskakująco przeniosła widzów do Chicago. Kazimierz Pawlak, jego wnuczka Ania, a także sąsiad Władysław Kargul wybrali się tam w odwiedziny do brata Kazimierza, Johna. Nie dość, że dowiedzieli się po przylocie, że Pawlak zmarł kilka dni przed ich wizytą, to jeszcze poznali jego sekret. Mowa o nieślubnej córce, Shirley, o której istnieniu nie mieli wcześniej pojęcia. Wcieliła się w nią Duchyll Martin Smith, stając się z marszu jedną z bardziej charakterystycznych drugoplanowych postaci w całej opowieści. Niestety po filmie zapadła się pod ziemię i nie pojawiła się już w żadnej polskiej produkcji. Jednak dzięki stronie na Facebooku "Pokolenie lat 60-tych" mogliśmy ostatnio zobaczyć jej najnowsze zdjęcia, zrobione kilka dekad po premierze "Kochaj albo rzuć", które widać poniżej.

Kontynuacja "Samych swoich" po latach. Szczegóły

Zimą 2023 roku dowiedzieliśmy się o rozpoczęciu zdjęć do filmu "Sami Swoi. Początek". Produkcja ze znanymi bohaterami opowie losy Kargulów i Pawlaków przed tym, jak zaczęła się akcja "Samych swoich". Zobaczymy ich od czasu dogasania pierwszej wojny światowej do momentu, w którym kończyła się druga. W głównych rolach na ekranie pojawi się Adam Bobik (Pawlak) i Karol Dziuba (Kargul). Poza tym w produkcji gra Anna Dymna, Mirosław Baka i Weronika Humaj. Czy film będzie tak dobrze przyjęty jak oryginał?