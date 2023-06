Weronika Sowa i Karol Wiśniewski stanowią parę najbardziej znanych influencerów w Polsce. W lutym 2023 roku narzeczeni oznajmili fanom, że spodziewają się pierwszej pociechy. Obecnie Wersow jest w zaawansowanej ciąży. Wielkimi krokami zbliża się ważny dzień dla przyszłych rodziców. W ostatnim czasie influencerzy zaangażowali się w przygotowania do narodzin córki. Niedawno Wersow pokazała, że spakowała już torbę do szpitala na poród. Zdradziła, co się w niej znalazło.

Wersow jest gotowa na poród. Influencerka spakowała się do szpitala

Wersow aktywnie działa w mediach społecznościowych. Na kanale na YouTubie subskrybuje ją prawie dwa i pół miliona użytkowników. Ostatnio postanowiła pokazać, jak wyglądają jej przygotowania do porodu. Zaprezentowała, co znajdzie się w jej torbie do szpitala. Na poród zabiera dwa bagaże: walizkę, w której znajdą się jej rzeczy, a także torbę z wyprawką dla pociechy. W tej drugiej znajdą się między innymi pampersy, podkłady, chusteczki, waciki czy sól fizjologiczna. Nie można również zapomnieć o ubraniach i kocykach. Wersow pokazała fanom, że dla jej córki udało się skompletować już wiele akcesoriów.

W ostatnim filmiku na YouTubie Wersow pokazała, że jest gotowa na podróż do szpitala. Zdradziła fanom, co znajdzie się w jej walizce. W pewnym momencie podczas nagrania do influencerki dołączył Friz. Zakochani wspólnie przeglądali paczki z gadżetami dla dziecka. Przyszli rodzice zamówili kilka nosidełek. Karol zaprezentował na sobie jedno z nich. Para influencerów zadbała również o specjalną wannę dla niemowląt, wózek i fotelik do samochodu. Internautki w komentarzach zaczęły dzielić się z Wersow swoimi doświadczeniami z porodu. Jedna z nich zwróciła uwagę, że influencerka zapomniała spakować ubrań, które przydadzą jej się po wyjściu ze szpitala.

Jakieś dresiki, albo jakaś luźna sukienka. Często się o tym zapomina, a tego rzeczywiście zabrakło - napisała pod filmikiem.

Jakiś czas temu Wersow i Friz zorganizowali tematyczne baby shower. Wszyscy zaproszeni goście musieli pojawić się w białych ubraniach. Na imprezie nie zabrakło wielu atrakcji. Pojawiła się ścianka do robienia zdjęć, kino plenerowe, balony i urocze babeczki. Ponadto obecne osoby mogły korzystać z basenu. Obok niego znajdował się napis "Mała M". Choć przyszli rodzice nie zdradzili jeszcze imienia córki, fani mają pewne domysły. Większość obserwatorów Wersow i Friza twierdzi, że dziewczynka będzie miała na imię Maja. Przyszli rodzice nie potwierdzili jednak tych plotek. ZOBACZ TEŻ: Wersow urządziła pokój dla córki. Nieskazitelna biel aż razi w oczy. Jest też prywatna łazienka