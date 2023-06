Mężczyzna wytatuował sobie okulary na twarzy. "Chłopie, coś ty zrobił?"

Na TikToku z pewnością znajdziemy wszystko to, czego szukamy. Nagrań prosto ze studia tatuażu jest cała masa. Internauci bez problemu mogą obejrzeć cały proces pracy twórczej na skórze. Jednak tym razem nieco się zaskoczyli. Wszystko przez miejsce oraz wzór, na jaki zdecydował się pewien mężczyzna.

Mężczyzna wytatuował sobie okulary na nosie. Jego tłumaczenia są zaskakujące

Maria Gina Altobelli jest profesjonalną tatuatorką. Efektami swojej pracy bardzo chętnie dzieli się w mediach społecznościowych, szczególnie na TikToku. Kobieta wykonuje zarówno standardowe i popularne rysunki, ale podejmuję się także nietypowych wzorów i przedsięwzięć. Jakiś czas temu pochwaliła się, jaką grzywkę wytatuowała klientowi. Teraz powróciła z jeszcze lepszą rewelacją.

Maria Gina Altobelli opublikowała kolejny filmik. Pokazał w nim, jak tatuuje nie tylko rzadko spotykany wzór, ale i dość oryginalne miejsce. Otóż pewien mężczyzna postanowił wytatuować sobie okulary na nosie. To nie jest żart. Tatuatorka twierdzi, że klient dość często zapominał zabierać ze sobą szkła, dlatego postanowił je sobie wytatuować. "Zawsze gubi okulary, więc pozwolił je sobie wytatuować" - czytamy na filmie.

Na opublikowanym nagraniu możemy dokładnie prześledzić cały proces wykonywania tatuażu, jak i otrzymany rezultat. Na końcu widać, jak mężczyzna wstaje, podchodzi do lustra, ogląda swoją twarz, a następnie zakłada własne okulary.

Internauci przecierają oczy ze zdziwienia. "Coś ty zrobił chłopie?!"

Nie da się ukryć, że opublikowany materiał wywołał dość sporo kontrowersji. Internauci wprost nie dowierzali, w to, co widzieli. Film doczekał się już 20 milionów odsłon i 11 tysięcy komentarzy. Robi prawdziwą furorę w sieci i podbija internet. Jak reagują komentujący? Nie są zbyt przychylni. "Coś ty zrobił, chłopie?!" - napisał jeden z internautów. "Tatuażyści powinni doradzać swoim klientom" - rzucił kolejny. "Wyobraź sobie poważną rozmowę z nim" - dodawali następni. A wy co o tym sądzicie? Zobacz też: Wytatuowała oczy i rozcięła język. Zrobiła to z miłości do samej siebie. Ile wydała? Lepiej usiądźcie.