Przeszła zabieg na NFZ, znajomi jej nie poznają. Zrzuciła 73 kilogramy

Paula Gruszecka jest popularną tiktokerką. Jej konto obserwuje prawie 138 tys. użytkowników. Kobieta relacjonuje swoje zmagania z wagą i pokazuje drogę, jaką przeszła, by osiągnąć szczuplejszą sylwetkę. Motywuje obserwatorów, a także dzieli się swoimi sposobami na lepsze samopoczucie. Teraz udzieliła wywiadu i w rozmowie z WP Kobieta opowiedziała o m.in. operacji zmniejszenia żołądka.

Paula Gruszecka zrzuciła 73 kilogramy. Jak?

Celebrytka rozpoczęła walkę o zdrowie, kiedy waga pokazywała 135 kg przy wzroście prawie 170 cm. Gruszecka nie ukrywa, że zawsze była większa. Wstydziła się kupować ubrania, podejmowała wiele prób, by pozbyć się nadwagi. Co chwila stosowała nowe diety, chodziła do dietetyków, jednak nic nie pomagało. Każda próba kończyła się porażką. Wtedy dowiedziała się, że może poddać się operacji zmniejszenia żołądka. "Pojawiło się dla mnie światełko w tunelu, taka ostatnia deska ratunku. Wszystko szybko i sprawnie załatwiłam. Na początku było ciężko. Pierwszy miesiąc to prawdziwa katorga. Ale niczego nie żałuje, było warto!" - wyznała w rozmowie z portalem. Zabieg odbył się w ramach NFZ.

Kobiecie udaje się utrzymać wagę. Po operacji zeszła ona do 117 kilogramów, później wszystko zależało już od niej. Od dwóch lat waży 55 kg. "Schudłam bardzo dużo, nie potrzebuję operacji usunięcia skóry, bo przez ten cały okres o siebie dbałam i ciężko zasuwałam na swój mały, wielki sukces. Odwaliłam kawał roboty i jestem z siebie dumna!" - dodała w WP Kobieta. Dziś znajomi nie poznają Pauli Gruszeckiej.

Jak teraz wygląda jej dieta? Je ok. 2000 kcal, jednak nie katuje się. Pozwala sobie na pizzę czy alkohol. Do tego jest aktywna, uprawia ulubione dyscypliny sportu, w tym bieganie czy pływanie. Mimo to jest świadoma, że już przez lata będzie "trzymać rękę na pulsie" i musi "mieć zdrową relację z jedzeniem". Paula Gruszecka udostępnia wiele materiałów w mediach społecznościowych, na których pokazuje swoją przemianę. Możecie je zobaczyć w naszej galerii na górze strony.