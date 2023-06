Andrzej Gołota przez wiele lat cieszył się statusem najpopularniejszego polskiego boksera. Choć lata świetności sportowca już minęły, wciąż cieszy się zainteresowaniem Polaków. Jakiś czas temu wystąpił w programie "Agent - Gwiazdy", w którym pojawił się u boku żony - Marioli Gołoty. Brązowy medalista olimpijski z Seulu i medalista mistrzostw Europy z Aten nie jest przesadnie aktywny w mediach społecznościowych.

Andrzej Gołota pokazał syna. To rzadki widok. Junior ma już 25 lat

Choć sport dalej jest ważną częścią życia Gołoty, to na pierwszym miejscu stawia rodzinę. Niedawno wybrał się na specjalną kolację z synem, Andrzejem Gołotą Juniorem, który we wrześniu skończy 26 lat. Wieczór na zdjęciu uwieczniła żona sportowca, Mariola Gołota. "Tak powinno być. Ojciec i syn", "Wykapany ojciec", "Syn idzie w ślady ojca?", "Pozdro, mistrzu!" - czytamy w komentarzach internautów. Więcej zdjęć Andrzeja Gołoty Juniora znajdziecie w naszej galerii u góry strony. Trzeba oddać komentatorom, że mają rację - syn boksera jest bardzo podobny do ojca.

Kim są dzieci Andrzeja Gołoty?

Andrzej Gołota i Mariola Gołota mają dwoje dzieci - 32-letnią Alexandrę i 25-letniego Andrzeja. Syn pięściarza śladem ojca próbował swoich sił w boksie - nie podążył jednak tą ścieżką zawodową. Ostatecznie wybrał studia i prowadzenie biznesu. Ze sportem nie zerwał jednak całkowicie i amatorsko grywa w koszykówkę. Córka Gołoty natomiast poszła w ślady mamy. Ukończyła studia prawnicze na Marquette University w Milwaukee w Stanach Zjednoczonych. Obecnie pracuje jako prawniczka. Jak wygląda? Zobaczcie tutaj.