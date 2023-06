Leni Klum to córka modelki Heidi Klum i wokalisty R&B Seala. W 2021 roku poszła w ślady sławnej mamy i postanowiła rozpocząć karierę jako modelka. Teraz 19-latka zwróciła uwagę mediów, publikując na Instagramie selfie, na którym nie ma grama makijażu, nie użyła również filtrów. W ten sposób walczy o normalizowanie trądziku.

Leni Klum pokazała, jak naprawdę wygląda jej cera

Mimo młodego wieku Leni Klum ma dużą świadomość siebie i pragnie wykorzystywać popularność w szczytnych celach. Od dawna już stara się normalizować trądzik. W październiku nawiązała do stanu swojej cery w rozmowie z magazynem "People".

Czuję, że istnieje przekonanie, że trądzik sprawia, że nie jesteś piękny lub że wyglądasz mniej atrakcyjnie, niż mogłabyś wyglądać - powiedziała ambasadorka Dior Beauty dla magazynu "People".

"Towarzyszy temu pewien stereotyp. Szczerze mówiąc, kiedyś również tak się czułam, jakiś czas temu. Potem zdałam sobie sprawę, że to normalne. Każdy przechodzi przez to" - dodała Leni Klum.

Teraz młoda modelka pokazała selfie, które wykonała tuż po kąpieli. Na zdjęciu ma mokre włosy, opaskę na głowie i szlafrok. Z dumą prezentuje cerę, na której znalazło się kilka wyprysków. Leni Klum regularnie publikuje tego typu posty. W rozmowie z "People" przyznała, że kiedyś trądzik ją hamował. Wolała zostać w domu, gdy na jej skórze pojawiały się wypryski.

"Zrozumiałam, że nie mogę pozwolić na to, żeby moje pryszcze powstrzymywały mnie przed wychodzeniem z domu. Postanowiłam więc opublikować zdjęcie trądziku, ponieważ to normalne" - powiedziała wtedy. "Wielu ludzi ma trądzik i sprawia wrażenie, że tak nie jest, a inni widzą to w mediach społecznościowych i myślą: 'Żadna z tych pięknych dziewczyn nie ma trądziku'. Ale niektóre mają i nie uważam tego za coś złego" - dodała Leni Klum. W komentarzach do zdjęć fani dziękują modelce za jej podejście, które określają jako "odważne". Dzięki zdjęciom Leni niektórzy pozbywają się swoich kompleksów.