Ślub jest jednym z najpiękniejszych dni w życiu każdej pary. Państwo młodzi dokładają wszelkich starań, by tego dnia wszystko było dopięte na ostatni guzik i poszło zgodnie z planem. Niestety jak to w życiu bywa, plany nie zawsze znajdują odzwierciedlenie w rzeczywistości. Tak też było w tym przypadku. Panna młoda miała wyszukaną suknię ślubną, ale jak się okazało, nie tylko ona postawiła tego dnia na biały kolor.

Panna młoda załamała się na własnym ślubie. Teściowa założyła suknię o tym samym kolorze

Według tradycji zarówno na ślubie, jak i na weselu kolor biały jest zarezerwowany wyłącznie dla przyszłej żony. Pewna panna młoda z Wielkiej Brytanii o mały włos nie dostała palpitacji serca, gdy zorientowała się, że jej teściowa ubrała się w białą sukienkę.

Jak donosi portal rozrywka.goniec.pl, panna młoda była wyraźnie poirytowana i nawet nie próbowała ukryć frustracji przed zgromadzonymi gośćmi. Oprócz tego w mgnieniu oka opracowała pewną sprytną strategię. Postanowiła nie zwracać uwagi na zadufaną teściową i skupić się na pozytywach tego dnia. Mało tego - los się do niej uśmiechnął i pokarał teściową. Wszystko za sprawą przypadku.

Zrobiła to podczas pierwszego tańca. Pan młody nie był niczego świadomy

Karma wraca. W nieplanowanej zemście pierwsze skrzypce odegrała kelnerka

Na sali weselnej obecna była kelnerka, która zmaga się z zaburzeniami neurologicznymi. Kobieta cierpi na dyspraksję, która powoduje problemy z planowaniem i przetwarzaniem zadań motorycznych. W trakcie serwowania jednego z ciepłych dań kobieta niechcący wylała kufel z sosem prosto na białą kreację teściowej. Kelnerka obawiała się, że po tym wydarzeniu będzie mogła utracić pracę. Nic bardziej mylnego. Panna młoda wręczyła jej soczysty napiwek w postaci 55 funtów. Wszystko wskazuje na to, że po tej sytuacji teściowa zapamięta, że na uroczystość zaślubin nie powinno przychodzić się w białych barwach. Zobacz też: Żona Morawieckiego na ślubie córki pozowała w bieli. Co na to stylistka? "Etykieta ewoluowała" [PLOTEK EXCLUSIVE].