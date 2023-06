James Cameron jest jednym z najsłynniejszych reżyserów filmowych na świecie. Międzynarodową sławę przyniósł mu przede wszystkim "Titanic" z 1997 roku, w którym główne role zagrali Leonardo DiCaprio i Kate Winslet. Aby wiernie odtworzyć w filmie wszystkie szczegóły, reżyser aż trzydzieści trzy razy schodził pod wodę, by przyjrzeć się wrakowi statku. Kate Winslet po latach wspominała, że była realnie podtapiana na planie, żeby wszystko wyglądało jak najbardziej realnie.

James Cameron ostrzega. "To najbardziej bezlitosne miejsce na ziemi"

Od poniedziałku trwają poszukiwania zaginionej łodzi podwodnej z turystami, chcącymi zobaczyć wrak Titanica, który znajduje się na dnie Oceanu Atlantyckiego. Zwiedzanie Titanica to rozrywka dla wybranych. Rejs łodzią podwodną połączony z możliwością nurkowania we wraku transatlantyku kosztuje 250 tysięcy dolarów. Na pokładzie znajdować się mają odkrywca-miliarder Hamish Harding i znany francuski nurek Paul-Henri Nargeolet, a także dyrektor generalny firmy, która wybudowała łódź - OceanGate Expeditions, Stockton Rush. Twórca kultowego filmu już w wywiadzie z 2012 roku ostrzegał przed chęcią obserwacji Titanica, wracając tym samym do czasów, kiedy sam ponad trzydzieści razy schodził pod wodę, by obejrzeć wrak zatopionego w 1912 roku statku.

Idziesz do jednego z najbardziej bezlitosnych miejsc na ziemi. Nie ma tak, że wezwiesz SOS i przyjdą po ciebie - mówił wówczas, jak podaje The Mirror.

Jack z "Titanica" musiał umrzeć? Cameron zrobił testy. Oto, co się okazało

Walka z czasem. Czy uda się uratować turystów?

Obecnie cały świat poruszony jest sprawą zaginionej łodzi podwodnej. Wszystko dlatego, że jest to walka z czasem - mówi się o tym, że zaginionym turystom zostało tlenu jedynie na ok. 40 godzin. Amerykańska straż przybrzeżna przyznała, że nie wie, czy zespoły poszukiwawcze będą w stanie uratować turystyczną łódź podwodną. Dodali, że nawet jeśli, to nie wiadomo, czy turyści będą w stanie wyjść z tego żywo. Kapitan amerykańskiej straży przybrzeżnej, Jamie Frederick przyznał, że priorytetem jest przede wszystkim zlokalizowanie łodzi podwodnej. Do poszukiwań zaangażowano zaś "najlepszych ekspertów w kraju".