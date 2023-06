Aida Kosojan-Przybysz, czyli wróżka Aida, urodziła się w Gruzji, ale od lat mieszka w Polsce. Ponoć dar jasnowidzenia odziedziczyła po babci. Aida jest bardzo popularna w mediach społecznościowych, gdzie obserwuje ją ponad 50 tysięcy obserwatorów. To właśnie na swoim profilu dzieli się różnymi wizjami i przemyśleniami. Teraz w najnowszym wpisie zwróciła uwagę na ważny dzień w roku.

Wróżka Aida apeluje do fanów. Mówi o ważnym dniu

Okazuje się, że 21 czerwca to dzień - według wróżki Aidy - wyjątkowy. Ze względu na przesilenie letnie, czyli moment, w którym dochodzi do maksymalnego wychylenia osi obrotu Ziemi w kierunku Słońca, dzień jest najdłuższy, a noc najkrótsza. Wróżka Aida powiedziała fanom, co się z tym wiąże.

Kiedy słońce jest najdłużej z nami, czyli pokazuje nam dobrą drogę, jasną drogę, rozjaśnia nam umysł, emocje, dzień wysokiej intuicji, słuchamy swego wewnętrznego głosu. Dzisiaj szczególnie - powiedziała wróżka.

Aida ma zalecenie dla Polaków. Fani wizjonerki zachwyceni pomysłem

"Dzisiaj dzień jest najdłuższy, noc najkrótsza, czyli można pozbyć się swoich strachów, niepokojów. Trzeba zaufać swojemu wewnętrznemu "ja", które bardzo często protestuje na różne wydarzenia, które gdzieś obok nas się dzieją, czyli kiedy ktoś wkracza w nasze życie, nie pukając do naszych drzwi, tylko przekracza próg bez naszej zgody. Dzisiaj dzień mówienia "tak", mówienia "nie". Życzę wam miłego dnia, bądźcie sobą, słuchajcie siebie, dbajcie o swój próg emocjonalny, uczuciowy, próg waszego serca. Pukajcie do cudzych serc, również uśmiechając się, bo dzisiaj jest dzień, kiedy cudze serca szukają bratniej duszy" - dodała Aida.

Fani jak zwykle są oczarowani słowami wróżki. "Najpiękniejsze słowa, właśnie tego mi było trzeba, dziękuję", "Niech się spełni", "Dziękuję bardzo za motywacje" - piszą internauci. Większość z komentujących zostawiła też wróżce mnóstwo czerwonych serduszek.

Wróżka Aida dodała mocny wpis

Ostatnio Aida postanowiła wspomnieć o "mocy słów". W długim wpisie wyjaśniła, co ma na myśli. "Słowo jest siłą, energią, bronią wymierzoną w kogoś lub samego siebie. Tak wiele ostrych słów wypowiedzianych świadomie lub nieświadomie zostaje na zawsze w naszej pamięci. Tak wiele ran zadanych słowami krwawi przez długie lata. Słowa to klucze otwierające i zamykające serca. Słowa to klucze, które nosisz w kieszeni swojej duszy. Zastanów się nad każdym słowem, które wypowiadasz na głos. Mów dobrze. Myśl dobrze" - napisała wróżka.

Wpis Aidy wywołał niemałe poruszenie wśród jej fanów. Docenili jej przekaz i podziękowali za uświadomienie. "A z kamieni, które rzucają nam pod nogi, można zbudować schody, które powiodą nas wyżej", "Piękna myśl! Wędrujmy w stronę światła i dbajmy o siebie podczas tej wędrówki (choćby zdrowo się odżywiając)", "Oj Aida... w odpowiednim momencie ten post, bo właśnie złapało mnie ogromne zwątpienie na mojej wspaniałej drodze. Mam wrażenie, że liczba doświadczeń zaczyna przytłaczać", "Zostałam dzisiaj postawiona przed wyborem, patrzeć swoimi oczami, czy tu jest odpowiedź?", "Życie... To ciągła wspinaczka", "Jestem mocno zmęczona, ale idę do góry" - komentują internauci.