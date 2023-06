Jakiś czas temu Magda Gessler pokusiła się o dość kontrowersyjny komentarz, twierdząc, że mężczyźni wchodzą w związki męsko-męskie, ponieważ boją się kobiet. Na jej słowa zareagował znany z programu "Królowe życia" Rafał Grabias. Jego krótki, lecz wymowny komentarz daje do myślenia.

Rafał Grabias protestuje przeciwko stwierdzeniu Magdy Gessler. W tym jednym zdaniu zawarł wszystko

Magda Gessler udzieliła wywiadu portalowi Pomponik. Podczas rozmowy z jej ust padły zaskakujące słowa dotyczące homoseksualnych mężczyzn. Zdaniem słynnej restauratorki mężczyźni coraz częściej wchodzą w relacje z innymi mężczyznami, ponieważ kobiety za bardzo ich osaczają, a poza tym nie potrafią być sensualne. "Powiem to bardzo odważnie, coraz więcej mężczyzn wybiera opcję męsko-męską przez to, że się boją kobiet, dlatego że kobiety czują się bardzo samotne i osaczają mężczyzn. Nie potrafią absolutnie być kobiece, bo są już tak zniecierpliwione, że zapomniały o sztuce uwodzenia, o sensualności. To nie chodzi porno, seks, tu chodzi zwyczajną, słodką, kobiecą sensualność" - oceniła.

Nie da się ukryć, że słowa gwiazdy polskiej gastronomii spotkały się z dość sceptycznymi reakcjami internautów. Większości z nich ten komentarz zdecydowanie nie przypadł do gustu. "Magda Gessler palnęła babola i promuje niebezpieczne bzdury. Nie boję się kobiet, uwielbiam je i od zawsze wiedziałem, że jestem gejem" - skomentował aktywistka Bart Staszewski.

Tym razem do sprawy odniósł się Rafał Grabias, doskonale znany widzom z uwielbianego programu "Królowe życia". Celebryta wyraził swoje zdanie za pośrednictwem mediów społecznościowych. Na InstaStories udostępnił filmik, na którym widoczna jest wypowiedź restauratorki. Dodał do niego znak drogowy "STOP". Oprócz tego napisał jedno wymowne zdanie od siebie, uderzając w samo sedno. "Orientacja to nie wybór!!" - stwierdził.

Mariusz Kozak też zareagował na opinię Magdy Gessler. "To tak nie działa"

Na tym jednak nie koniec. Wielu celebrytów zdążyło się już odnieść do sprawy. Zrobił to m.in. Mariusz Kozak znany z programu "Gogglebox. Przed telewizorem". Mężczyzna od kilku lat pozostaje w szczęśliwym związku ze swoim partnerem Sebastianem. W rozmowie z naszym reporterem wyznał, że nie jest to spowodowane tym, że boi się jakiejkolwiek kobiety. "Orientacja seksualna to nie jest kwestia mody czy wyboru. Z tym się człowiek rodzi i to jest fakt naukowo udowodniony. Jakbym to usłyszał z ust jakiegoś skrajnie prawicowego polityka, to aż tak by mnie to nie zszokowało, bo jestem przyzwyczajony, że gadają bzdury. Ale pani, pani Magdo, dlaczego? Jestem gejem nie dlatego, że się boję kobiet, wręcz przeciwnie uwielbiam kobiety. Nie znam też żadnego geja, który zdecydował się być w związku z mężczyzną, bo się boi kobiet. To tak nie działa" - skwitował. Zobacz też: Przesadziła z filtrami? Fani nie poznają Magdy Gessler. "Ktoś pani źle doradza".