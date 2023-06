Reprezentacja Polski miała w łatwy sposób zdobyć trzy punkty w meczu z Mołdawią w eliminacjach do mistrzostw Europy 2024. Po pierwszej połowie spotkania w Kiszyniowie wszystko wskazywało na zwycięstwo drużyny Fernando Santosa, która prowadziła 2:0. Po przerwie sytuacja diametralnie uległa zmianie, a polska reprezentacja zaprezentowała się fatalnie. W efekcie straciła trzy bramki i bezprecedensowo przegrała 2:3. Sromotna porażka jest szeroko komentowana w mediach, również przez osoby niezwiązane ze sportem. Do dyskusji włączył się Maciej Dowbor, który nie szczędził gorzkich słów.

Maciej Dowbor ściera na miazgę polskich piłkarzy. "Próżność, lekceważenie, brak pokory"

Na Instagramie Dowbora czytamy wpis, który podsumowuje grę polskiej reprezentacji w Kiszyniowie. Prezenter wprost nazwał ją kompromitacją. "Wiele widziałem porażek polskich piłkarzy. Wiele razy przeżywałem jako kibic upokorzenie związane z występami reprezentacji. Ale to, co stało się w drugiej połowie, to było chyba najbardziej zawstydzające wydarzenie sportowe z udziałem Polski, pokazujące brak zaangażowania, brak determinacji, próżność, lekceważenie i brak pokory" - napisał prezenter Polsatu, umieszczając w poście hasztag "wstyd".

Internauci o porażce polskiej reprezentacji w Kiszyniowie

Obserwatorzy zgadzają się ze słowami prezentera. "Niech w końcu Polska zacznie wspierać inne drużyny, jak np. siatkarzy, z których możemy być dumni. Panom piłkarzom już podziękujemy", "Zgadzam się z każdym twoim słowem. Brak pokory. Próżność. Zlekceważenie przeciwnika. A przeciwnik walczył do upadłego", "Nie mamy drużyny. Nie mamy reprezentacji. Mamy figurantów" - twierdzą internauci. Oglądaliście mecz polskiej reprezentacji z Mołdawią?