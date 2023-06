Polacy przegrali mecz, a Krychowiak wypoczywał na wakacjach. Kibice nagle zatęsknili. "Wracaj"

Grzegorz Krychowiak nie dostał powołania do polskiej kadry. Nie zagrał więc w ostatnim meczu Polaków, który rozegrali z Mołdawią. Przegraliśmy 2:3, a bramki strzelili Robert Lewandowski i Arkadiusz Milik. Piłkarz grający na pozycji pomocnika nie przejął się za bardzo tym, że nie pojawił się na boisku. Wybrał się na wakacje, a zdjęciami pochwalił się na Instagramie.

Grzegorz Krychowiak zamiast na boisku, wypoczywał na wakacjach

Wraz ze sportowcem na Fidżi wybrała się jego żona Celia Jaunat. To kolejna podróż małżonków, którzy nie ukrywają, że uwielbiają odkrywać nowe miejsca. 20 czerwca, czyli wtedy, kiedy Polacy rozegrali kolejny mecz podczas eliminacji piłkarskich mistrzostw Europy, Krychowiak pokazał, co robi. Udostępnił zdjęcia z samolotu, dodał też kadr znad basenu, na którym widzimy, jak spędza czas z żoną. Na pozostałych ujęciach znalazły się piękne krajobrazy, które działają kojąco na nerwy. Widać zresztą, że Grzegorz Krychowiak czuje się zrelaksowany.

Pod postem piłkarza pojawiło się wiele komentarzy fanów. Do tej pory na polskiego pomocnika spadały gromy za to, że, ich zdaniem, nic nie robił na boisku. Teraz jednak, kiedy okazało się, że to nie on jest przyczyną problemów polskich piłkarzy, kibice za nim zatęsknili. "Krycha, bez ciebie reprezentacja Polski to nie to samo. Wracaj", "Grzesiu, wróć do reprezentacji" - piszą. Inni za to wytykają im hipokryzję. "Polska przegrała z Mołdawią i nagle są kibice od Grzegorza, a parę miesięcy temu go wyzywaliście" - piszą niektórzy. Jesteście ciekawi, jak bawią się małżonkowie na wakacjach? Zajrzyjcie do naszej galerii na górze strony.