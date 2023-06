We wtorek 20 czerwca 2023 r. media obiegła tragiczna informacja o śmierci Andrzeja Hermanowicza. Mężczyzna od jakiegoś czasu występował w serialu dokumentalnym "Drwale i inne opowieści Bieszczadu", emitowanym na platformie Polsat Play. Andrzej Hermanowicz zmarł w wieku 51 lat. Wiadomość o jego śmierci przekazała produkcja za pośrednictwem mediów społecznościowych. Przyczyna zgonu nie została ujawniona opinii publicznej.

Nie żyje Andrzej Hermanowicz. Był bohaterem serialu Polsat Play. Produkcja go pożegnała

"Dziś rano dotarła do nas smutna wiadomość: prosto z Bieszczad na niebieskie połoniny powędrował Andrzej Hermanowicz, czyli legendarny Pan Hos" - czytamy na oficjalnej stronie Polsat Play na Facebooku.

W dalszej części poruszającego wpisu produkcja w pięknych słowach pożegnała zmarłego bohatera. "I choć ta bieszczadzka historia dobiegła końca, to nikt nie odchodzi do końca, dopóki żyje w ludziach pamięć o nim. A my pamiętamy. Panie Hos, do zobaczenia" - napisano. Według najnowszych ustaleń pogrzeb Andrzeja Hermanowicza ma odbyć się w środę 21 czerwca w godzinach wieczornych, w jego rodzinnej wsi - Polana.

"Drwale i inne opowieści Bieszczadu". O czym jest serial?

Serial dokumentalny "Drwale i inne opowieści Bieszczadu", realizowany jest przez Irenę i Jerzego Morawskich. Dokument pojawił się w ramówce Polsat Play w 2015 roku. Odcinki przedstawiają codzienne zmagania i przeciwności losu najwytrwalszych mieszkańców gór, którzy żyją z dala nie tylko od zgiełku miasta, ale przede wszystkim od cywilizacji na łonie natury. Zobacz też: Barbarę Garstkę spotkała niewyobrażalna tragedia. Zamiast wsparcia, przyjaciółki ją odrzuciły.