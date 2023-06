Katarzyna Cichopek nie znika ostatnio z czołówek portali internetowych i pierwszych stron gazet. Nic dziwnego, bo jej relacja z Maciejem Kurzajewskim budzi ogromne emocje. W mediach huczy od doniesień na temat ich zaręczyn, zbliżającego się wielkimi krokami ślubu czy remontu domu. Na temat tego ostatniego sporo do powiedzenia ma znany architekt i projektant wnętrz, Jonatan Kilczewski. Współpracował z Katarzyną Cichopek na planie jednego z programów, a także urządza jej wnętrza. Ujawnił, jaka jest gwiazda prywatnie i jakie ma wymagania.

Zobacz wideo Jonatan Kilczewski o urządzaniu wnętrza dla Cichopek. Zażyczyła sobie "garderoby marzeń"

Katarzyna Cichopek "wie, czego chce". Architekt ujawnia

Jonatan Kilczewski to architekt i projektant, który występował w takich programach, jak "Patent na dom" i "Operacja aranżacja". Na planie tego drugiego spotkał się z Katarzyną Cichopek. "Lubiłem ją zarówno na planie, jak i prywatnie. Nikt o tym nie wie, ale jak przyszedłem na casting, to trwał godzinę. Wyłączyli nam kamerę i non stop rozmawialiśmy. Kliknęło w trzy sekundy. W programie się zaprzyjaźniliśmy. Z Kasią dalej pracuję przy jej różnych projektach" - powiedział w rozmowie z Pomponikiem.

Na tym ich znajomość jednak się nie skończyła, bo okazuje się, że Jonatan Kilczewski projektuje Kasi Cichopek wnętrza. "Zawodowo pomagam Kasi w projektowaniu przestrzeni biurowej, gdzie Kasia będzie nagrywać content na social media" - powiedział projektant i w rozmowie z shownews.pl zdradził, jak prowadząca "Pytania na śniadanie" zachowuje się w takich sytuacjach.

Jeżeli chodzi o klientkę w postaci Kasi, my się świetnie dogadujemy. (…) Kasia jest też osobą, która wie, czego chce. Bardzo jasno określiła mi to, czego chce w tym wnętrzu, a czego nie, jak ma wyglądać, więc tak naprawdę sam proces projektowy przebiegał bardzo szybko - wyznał projektant.

Katarzyna Cichopek zamieszka w domu Macieja Kurzajewskiego

Już od dawna trwały spekulacje, gdzie Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski razem zamieszkają. Początkowo podejrzewano, że para kupi nowy dom, ale w końcu zrezygnowała z tego pomysłu. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski zdecydowali wyremontować dom Macieja i zamieszkać wraz z jego matką. "To są trudne czasy dla nas wszystkich, dlatego że jesteśmy bardzo praktyczni, tak podchodzimy do życia. Nie ma więc sensu być rozrzutnym w dzisiejszych czasach. Stąd po prostu damy drugie życie domowi, w którym każdy znajdzie bezpieczne i komfortowe miejsce do życia" - powiedział Maciej Kurzajewski w rozmowie z "Faktem".

Tabloid donosił też, że remont już trwa. Para postawiła na modne, minimalistyczne wykończenie wnętrz, w których dominować będą jasne i pastelowe kolory. Do tego w domu Cichopek i Kurzajewskiego pojawią się elementy stylu boho. Natomiast w kuchni wyraźnie widać styl skandynawski.