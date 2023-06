Życie uczuciowe Dody było pełne uniesień i zawirowań. Piosenkarka ma za sobą dwa nieudane małżeństwa. Szczęścia poszukiwała również w telewizyjnym show. Niestety, bezskutecznie. Za to miłość przyszła do niej zupełnie niespodziewanie. Wokalistka odnalazła spokój u boku sportowca i podróżnika Dariusza Pachuta. Doda jakiś czas temu wspomniała, że znają się już długo, ale płomienne uczucie między nimi pojawiło się dopiero w zeszłym roku. Zakochani chętnie dzielą się wspólnymi chwilami w sieci. Ostatnio zdani byli jednak na długie chwile rozłąki. Ukochany piosenkarki pojechał na kolejną męską wyprawę. Wszystko wskazuje na to, że do Polski powróci z sukcesem. Doda już złożyła mu gratulacje.

REKLAMA

Zobacz wideo Doda zdziwiona rachunkami, prosi o pomoc prawników

Dumna Doda gratuluje Pachutowi. "Zapisał się w historii"

Pod koniec maja Doda poinformowała fanów, że czeka ją rozstanie z ukochanym. Dariusz Pachut wyjechał do Peru, by zrealizować kolejny punkt swojego projektu "Korona Wodospadów" polegającego na zdobyciu największych progów rzecznych.

Doda szuka prawnika. Ma dość dodatkowych kosztów za remonty. Nie kryje oburzenia

1 czerwca cała załoga wylądowała w Limie, gdzie rozpoczęła się przygoda. Stamtąd panowie ruszyli prosto do Tarapoto, a następnie do Cuispes, gdzie zatrzymali się na dłużej. Relacjami z podróży Dariusz Pachut ochoczo dzielił się na Instagramie. Wygląda na to, że jest co świętować. Doda poinformowała fanów o wielkim sukcesie partnera. "Mój. Zdobył czwarty najwyższy wodospad świata, tym razem w Peru. Tym samym swoimi wyczynami zapisał się w historii ze swoją ekipą, jako pierwsi i jedyni na świecie. Gratuluję" - napisała.

Do wpisu zostało załączone zdjęcie. Doda pozuje na rękach partnera. Oboje mają pełen uśmiech na twarzach i chętnie prezentują umięśnione partie ciała. Na reakcje internautów nie trzeba było długo czekać. Pod postem wylała się lawina komentarzy. "Ale pasujecie do siebie! Super, że wszystko się udało i że wrócił cały i zdrowy" - napisała jedna z internautek. "Gratulacje! Pięknie razem wyglądacie" - dodała kolejna.

Internauta nagabuje Dodę o dzieci. Zareagowała. Stanowczo i z klasą

Pachut czule o Dodzie. Tym jednym zdaniem rozczulił internautki

Na Instagramowym profilu Dariusza Pachuta pojawiło się bardzo podobne zdjęcie, tylko nieco inaczej wykadrowane. Na tej fotografii możemy zobaczyć zakochanych od stóp do głów. Para pozuje na boisku. Urocze zdjęcie sportowiec okrasił dość krótkim, ale za to iście wymownym komentarzem. "Silny sam. Niepowstrzymani razem!" - czytamy w opisie.

Ten post również doczekał się masy reakcji. Fani dosłownie piali z zachwytu i nie szczędzili miłych słów. Posypały się same kompletny. "Mam wrażenie, że Doda jest po raz pierwszy tak szczęśliwa. Wszystkiego dobrego!" - zauważyła jedna z internautek. "Wy jesteście stworzeni dla siebie!" - rzuciła następna. "Czyż oni nie wyglądają razem cudownie?!" - napisała kolejna. Zobacz też: Rafał Brzozowski skomentował aferę Dody z reżyserem. Teraz się tłumaczy.