20 czerwca w Warszawie odbyła się impreza z okazji 20. urodzin magazynu "Glamour". Wydarzenie zgromadziło wiele gwiazd polskiego show-biznesu. Nie mogło zabraknąć stałych bywalczyń eventów, czyli Karoliny Pisarek, Julii Wieniawy, Maffashion, Honoraty Skarbek, Ady Fijał, Magdaleny Lamparskiej czy Joanny Racewicz. Gwiazdy nie zawiodły i postawiły na naprawdę przykuwające wzrok kreacje.

REKLAMA

Zobacz wideo Julia Wieniawa pokazała odnowiony salon po powrocie. Jej reakcja? Ależ głośno!

Maffasfion w czerwieni

Influencerka przykuwała wzrok w ogniście czerwonej kreacji. Suknia miała prostą formę - szerokie ramiączka, gorsetowa góra i prosty dół. To, co przykuwa uwagę to ćwieki, które pokrywają całość kreacji. Suknia miała rozcięcie z tyłu. Maffashion na stopach miała czarne szpilki. Włosy zostawiła proste i rozpuszczone. W makijażu wyróżniały się czerwone usta i czarna kreska. Na nadgarstku gwiazda miała srebrne bransolety, była to jej jedyna biżuteria.

Maffashion KAPiF.pl / KAPiF.pl

Julia Wieniawa w odważnej mini

Gwiazda również postawiła na czerwony kolor tego wieczoru. Miała na sobie sukienkę mini z długim rękawem, całą pokrytą cekinami. Kreacja miała dekolt pod szyję i wycięcia nad i pod biustem. Imprezowy outfit przełamała oversizową, skórzaną kurtką. W ręce trzymała czarną torebkę, a na nogach miała wiązane sandałki. Włosy rozpuściła i pofalowała. Rozświetlający makijaż podkreślał urodę.

Julia Wieniawa KAPiF.pl / KAPiF.pl

Doda szuka prawnika. Ma dość dodatkowych kosztów za remonty. Nie kryje oburzenia

Karolina Pisarek jak w "Tańcu z Gwiazdami"

Modelka świętowała urodziny magazynu w kreacji prosto z "Tańca z Gwiazdami". Sukienka miała wszystko. Bardzo głęboki dekolt, wysokie rozcięcie na udzie, prześwitująca tkanina, wzór w zebrę wykonany z cekinów, wychodzące płomienie z dekoltu i bufiaste rękawy typu hiszpanka, również oprószone cekinami. Tak bogata kreacja nie potrzebuje za wielu dodatków. Pisarek miała jedynie sandałki ze świecącymi paskami. Włosy zostawiła rozpuszczone i zaczesane do tyłu. Makijaż również nie konkurował z suknią. Więcej zdjęć gwiazd, w tym Ady Fijał w różu i Moniki Goździalskiej w prześwitach znajdziecie w galerii u góry strony.

Karolina Pisarek KAPiF.pl / KAPiF.pl