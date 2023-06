W zeszły weekend Dorota Szelągowska była prelegentką podczas See Bloggers 2023 w Łodzi. To wydarzenie dla twórców internetowych i gwiazd wyróżniających się w sieci. Dorota Szelągowska od lat zajmuje się dekorowaniem wnętrz. W programach takich jak m.in. "Totalne remonty Szelągowskiej", "Domowe rewolucje" czy "Dorota Was urządzi" udowadnia, że na projektowaniu wnętrz zna się jak nikt inny. W wolnych chwilach spędza czas z dziećmi. Gwiazda ma dwójkę pociech - 22-letniego Antoniego, którego ojcem jest Paweł Hartlieb i pięcioletnią Wandę. Jej ojcem jest Michał Wawro. Po konferencji w Łodzi chętnie udzielała wywiadów. W jednym z nich opowiedziała o tym, dlaczego zrezygnowała z niani. Zdradziła też, jak dzieli się opieką nad córką z ojcem dziecka.

REKLAMA

Zobacz wideo Dorota Szelągowska chwali się nowym tatuażem

Dorota Szelągowska nie ma już niani. Miała powód

Projektantka wnętrz jest pracującą mamą. Gwiazda nie może narzekać na brak pracy. Każdą wolną chwilę stara się jednak spędzić z pięcioletnią córką Wandą. W rozmowie z Plejadą Dorota Szelągowska zdradziła, że ostatnio zrezygnowała z usług niani. Powodem wcale nie była zatrudniona kobieta, która jak twierdzi projektantka, była cudowna. Gwiazda chciała po prostu spędzać więcej czasu z córką.

Taki jest powód, że jak masz cudowną, fantastyczną nianię, a taką miałam, to naprawdę możesz wracać z pracy późno, bo wiesz, że twoje dziecko jest w najlepszych rękach. Natomiast w tej chwili doceniam te rytuały, kiedy rano wstajemy, ja przyrządzam mojej córce śniadanie, chyba że akurat ona nie chce, potem mam awanturę o ubieranie się, bo jest małą dziewczynką, która chce się ubrać w zupełnie inne rzeczy. Potem jedziemy na hulajnodze do przedszkola, potem o którejś ją odbieram, idziemy na lody, idziemy do parku. Wszystko się zmieniło. Teraz ona mi opowiada, co wydarzyło się w przedszkolu, a nie najcudowniejszej niani - zdradziła gwiazda.

Dorota Szelągowska źle znosi starzenie się. "Stara baba z brzuchem i tatuażami"

Szelągowska o relacjach z ojcem Wandy

Wanda to owoc miłości Doroty Szelągowskiej i Michała Wawro. Para pobrała się w 2017 roku. Jednak związek nie przetrwał próby czasu. Opiekują się córką naprzemiennie. Kiedy Szelągowska jest w pracy lub nie może zająć się dzieckiem, były mąż bardzo jej pomaga. Może również liczyć na przyjaciół. "Jest tata Wandy, są przyjaciele, tu nie ma żadnego problemu. Wychowujemy córkę razem pomimo tego, że jesteśmy osobno. Bardzo fajnie współpracujemy. Jak on pracuje, to ja mam Wandę itp. Zawsze da się dogadać. Myślę, że mamy bardzo szczęśliwe dziecko".