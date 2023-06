"Dzień dobry TVN" to uwielbiany przez widzów program śniadaniowy. Format pojawia się na antenie TVN niemal każdego ranka od 2005 roku. Od tamtej pory przez studio nagraniowe przewinęło się mnóstwo prowadzących. Teraz w tej roli możemy oglądać: Dorotę Wellman i Marcina Prokopa, Andrzej Sołtysika i Annę Kalczyńską, Małgorzatę Ohme i Filip Chajzera, Paulinę Krupińską i Damian Michałowskiego, Agnieszkę Woźniak-Starak i Ewę Drzyzgę, oraz Krzysztofa Skórzyńskiego z Małgorzatą Rozenek-Majdan. W najnowszym wydaniu doszło do małego spięcia. Poszło o Jennifer Lopez.

"DDTVN". Agnieszka Woźniak-Starak oburzona słowami Marcina Prokopa. "To trochę seksistowskie"

W każdym wydaniu "Dzień dobry TVN" prowadzący rozmawiają na temat show-biznesu. Tego ranka na kanapie zasiadła akurat Sandra Hajduk. Agnieszka Woźniak-Starak i Ewa Drzyzga prowadziły z nią rozmowę. Tymczasem Marcin Prokop znajdował się w kuchennym miejscu studia, gdzie przygotowywał rozmaite pyszności.

W pewnym momencie głównym tematem rozmowy stała się Jennifer Lopez. "Marcin, nie wiesz, ile tracisz. Chodź szybko!" - zawołała Prokopa Woźniak-Starak. Ten za namową koleżanki po fachu dołączył się do konwersacji i dogłębnie przyjrzał się omawianej fryzurze światowej wokalistki. Przy okazji pokusił się o komentarz, który najwyraźniej nie przypadł do gustu Agnieszce Woźniak-Starak. "Myślę, że grzywka, to nie jest coś, z czego najbardziej słynie Jennifer Lopez. Jakbyście mi pokazali inne zdjęcie, to bym mógł ocenić" - powiedział. "To trochę seksistowskie" - skwitowała. Po tych słowach ten niemal natychmiast rzucił się na wyjaśnienia. "Ona słynie z talentu i chciałbym ją zobaczyć w jakimś filmie. O czym ty pomyślałaś? Naprawdę, te dziewczyny" - dodał żartobliwie.

Marcin Prokop na zdjęciu sprzed lat. Co za czupryna! Internauci oniemieli. "Na początku myślałam, że to twoja żona"

Marcin Prokop co jakiś czas raczy fanów w mediach społecznościowych archiwalnymi fotografiami. Ci za każdym razem są zdziwieni tym, jak bardzo prezenter zmienił się przez te wszystkie lata. Tym razem przeszli jednak samych siebie i pomylili go z jego żoną. Ostatnio na Instagramie zamieścił dwie fotografie. Jak się okazuje, na jednym z nich znajduje się jego pierwsze auto. "Moja pierwsza, zachodnia fura. 75 koni, które wtedy wydawały się mocą, zdolną wynieść punciaka w kosmos" - napisał. Oprócz samochodu na zdjęciu możemy zobaczyć również długie i bujne włosy dziennikarza. Nie da się ukryć, że fryzura przypadła do gustu internautów. "Marcin, auto nie wróci. Może chociaż włosy?" - napisał jeden z nich. "Wow, jaki look, nie poznałabym" - dodał kolejny. "Na początku myślałam, że to twoja żona" - rzucił kolejny. Zdjęcie możecie zobaczyć TUTAJ. Zobacz też: Atak na Rozenek w "DDTVN". Szybko zakryła twarz. Skórzyński biegł z pomocą.