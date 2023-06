20 czerwca księżna Kate wzięła udział w ponownym otwarciu National Portrait Gallery w Londynie. Miejsce to przez trzy lata było w renowacji. Galeria jest jednym z najdłużej realizowanych projektów, za które zabrała się księżna Walii. Objęła funkcję patronki miejsca rok po tym, jak została członkiem rodziny królewskiej. W galerii znajdują się także jej portrety. Na otwarciu księżna postawiła na klasyczną kreację.

Księżna Kate postawiła na klasyczne biało-czarne połączenie

Na wtorkową wizytę księżna Kate założyła białą plisowaną spódnicę o długości midi, połączoną z krótką tweedową marynarką z czarnymi przeszyciami, zdobionymi czarnymi guzikami i cienkim wbudowanym paskiem, który podkreślał talię. Elegancki zestaw z Self Portrait kosztował 450 funtów. Księżna uzupełniła go czarnymi zamszowymi szpilkami od Aquazzura z ciekawym akcentem na pięcie, które uwielbiała nosić także Meghan Markle. Do stylizacji dobrała pikowaną skórzaną kopertówkę od Chanel i diamentowo-perłowe kolczyki. Wyglądała pięknie i z klasą. Włosy miała rozpuszczone, a ich końcówki zakręcone. Makijaż był lekki i podkreślający urodę.

Portrety księżnej Kate w galerii

Księżna Kate została powitana na otwarciu przez artystkę Tracey Emin, której zlecono stworzenie dzieła sztuki przedstawiające "każdą kobietę na przestrzeni czasu" dla nowych drzwi do galerii. Na miejscu księżna Walii została zabrana do centrum edukacyjnego galerii i usłyszała o nowej inicjatywie, która zachęci młodsze dzieci i lokalne rodziny do zanurzenia się w kreatywnej nauce i eksploracji. Miała również okazję zobaczyć aktualne wystawy. Portrety Kate z okazji jej 40. urodzin, wykonane przez fotografa mody Paolo Roversiego, będą częścią stałej kolekcji galerii.