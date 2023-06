Piotr Kupicha przekazał fanom rewelacyjną nowinę. Muzyk powita na świecie kolejnego potomka. To będzie jego czwarte dziecko. Lider zespołu Feel udzielił wywiadu portalowi Świat Gwiazd i zdradził kilka szczegółów na temat ciąży ukochanej. Być może otrzyma niespodziewany prezent na Dzień Ojca. Poród może nastąpić lada dzień.

Piotr Kupicha przekazał radosną nowinę. Już niebawem powita na świecie kolejne dziecko

Plotki i spekulacje na temat tego, że partnerka Piotra Kupichy spodziewa się dziecka, pojawiały się już jakiś czas temu. Jednak próżno było szukać jakichkolwiek potwierdzeń. Żadne z nich nie odnosiło się do sprawy, aż do teraz. "To już dziewiąty miesiąc. Radość Piotra i Eweliny jest ogromna, tak samo jak uczucie, jakie ich łączy" - miał przekazać portalowi muzyk występujący wraz z zespołem Feel.

Po tych słowach dziennikarze portalu Świat Gwiazd postanowili niezwłocznie skontaktować się z Piotrem Kupichą i poprosić go o komentarz. Wokalista z radością w głosie potwierdził, że jego partnerka, Ewelina Siennicka jest w ciąży. "Mogę potwierdzić, oczywiście, że tak" - powiedział. W dalszej części rozmowy muzyk uchylił rąbka tajemnicy i zdradził, jak czuje się na chwilę przed porodem. "Same dobre emocje. Wszyscy są zdrowi, szczęśliwi. Jest fantastycznie" - podsumował.

Kim jest ukochana Piotra Kupichy? Wokalistka ma już trójkę dzieci

Piotr Kupicha w 2005 roku stanął na ślubnym kobiercu i powiedział sakramentalne "tak" Agacie Fręś. Małżeństwo doczekało się narodzin dwójki synów: Pawła i Adama. Jakiś czas później para przechodziła kryzys. W 2013 roku muzyk przekazał informację o rozwodzie. Nie minęło wiele czasu, bowiem już w 2014 roku Piotr Kupicha powitał na świecie córkę. Dziewczynka otrzymała na imię Jagoda i jest owocem związku z Eweliną Sienicką. Para pobrała się w 2018 roku. Swego czasu ukochana wokalisty próbowała swych sił w konkursach piękności. Obecnie związana jest z branżą kosmetyczną oraz skupia się na byciu mamą.