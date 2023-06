Jaki jest sens comiesięcznego opłacania funduszu remontowego we wspólnocie mieszkaniowej, jeśli przy okazji zacieków na ścianie, wynikających z nieszczelnego dachu, Doda nie może z niego skorzystać? Tego nie wie nawet ona. Wokalistka stwierdziła właśnie, że musi znaleźć prawnika, bo ma dość ponoszenia w luksusowym mieszkaniu dodatkowych kosztów napraw, które powstają nie z jej winy. O wszystkim opowiedziała właśnie w internecie, gdy nudziła się bez partnera.

Zobacz wideo Doda zdziwiona rachunkami, prosi o pomoc prawników

Doda przygląda się wspólnocie mieszkaniowej

Doda nie narzeka na brak pieniędzy, jednak rozsądnie podchodzi do wydatków i postanowiła się im dokładnie przyjrzeć. Na pierwszy ogień wzięła wspólnotę mieszkaniową. Wymusił to ostatnio remont, za jaki musiała zapłacić jak za zboże. "Czy jest tu jakiś prawnik od prawa wspólnoty mieszkaniowej? Płacę 700 złotych na fundusz remontowy co miesiąc. Ściana mi zaciekła przez to, że dach jest nieszczelny i tak muszę płacić kolejne pieniądze. Ostatnio dwa tys. za pomalowanie małej ściany. U nas we wspólnocie są złote i platynowe farby, k***a" - ironizowała zażenowana w sieci. Po tym, gdy fani zaczęli wymieniać się z nią w prywatnych wiadomościach swoim doświadczeniem, stwierdziła lakonicznie, że otworzyła puszkę pandory, ale póki co, nie sprecyzowała, czego się dokładnie dowiedziała.

Płacę 700 zł i w skali roku to prawie dziewięć tys. Nie ma żadnej pomocy, kiedy coś zacieka. Ciągle słyszymy, to nie jest część wspólna. To w takim razie co się dzieje z tym kapitałem, którym obracają w skali roku? Jakby ktoś mi mógł to wytłumaczyć. Są to ogromne pieniądze, które gdzieś tam leżą. Nie są wykorzystane. Nie dzieją się tu rzeczy, które by kosztowały 100 tys. w skali miesiąca" - podsumowała Doda.

